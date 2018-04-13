Выставка об освоении Севера открылась в Выборге в рамках межрегионального проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. / ТАСС /. Выставка «Помни о Севере…», которая рассказывает об освоении Арктики с географической, исторической и культурной точек зрения, открылась в пятницу в Выборгском объединенном музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея. Она организована в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха» при поддержке компании «Норильский Никель»

Выставка знакомит с историей географических открытий и освоения земель, рассказывает о жизни на Севере и о тематических коллекциях из собраний ведущих музеев России. Особый акцент в ней сделан на историю самого Выборга.

"Тема Севера, его природных богатств, культуры, его освоения — неразрывно связана с Выборгом. Расположенный у самой границы Российской Федерации с Финляндией, на берегу Балтийского моря, Выборг был основан шведскими рыцарями— крестоносцами в 1293 г. на месте древнего карельского поселения. С XI в. через эти земли пролегали сухопутный и водный торговые пути между новгородскими землями и Швецией, а крупнейшая река Карельского перешейка, Вуокса, была частью Великого карельского мехового пути", — рассказали в пресс-службе.

На выставке представлены предметы минералогической коллекции из собрания Выборгского объединенного музея— заповедника, этнографические материалы из дерева, костюмы, образцы вышивки, графические листы и видовые открытки, путеводители, этнографические и археологические исследования. Экспозиция дополнена предметами из коллекции русского художника, книжного иллюстратора Ивана Билибина , которые хранятся в Ивангородском художественном музее, редкими книгами, документами и картами Санкт-Петербургского Института истории РАН и материалами из собраний других музеев, архивов, научно-исследовательских институтов.

Регионы об освоении Севера

Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха», инициатором которого выступила компания «Норникель», направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья. В нем участвуют музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов и регионов. В рамках проекта в течение 2017-2019 гг. музеи покажут выставки об освоении Русского Севера.

Проект уже был представлен в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. После Выборга экспозиции будут открыты в Омске, Перми, Мурманске, Красноярске и Норильске. Выставки в разных городах объединены общей тематикой, но не повторяют друг друга. Они затрагивают широкий круг тем — от археологии и изобразительного искусства до пропаганды и военной истории.