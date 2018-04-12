«Поехали!»: Юрий Рысухин презентовал космический полиптих

Человек в космосе! Ровно 57 лет назад эти слова были на устах каждого советского гражданина. Освоение человеком космического пространства стало точкой отсчета новой технологической эры в СССР и вдохновило многих творцов на создание потрясающих произведений. В их числе — оренбургский художник Юрий Рысухин. Впервые темы космоса живописец коснулся около 30 назад. А на этой неделе, накануне Дня космонавтики, презентовал оренбуржцам еще одну работу — полиптих «Памяти Юрия Гагарина . Русский Икар».

Вернисаж Юрия Рысухина

День будний, но областной музей ИЗО не пустует: все хотят увидеть новую работу Юрия Рысухина. А вот и она — пять больших полотен украшают всю стену выставочного зала. На центральной картине композиции изображен Юрий Гагарин, парящий в пространстве космоса над горизонтом и русской деревней. В левой части полиптиха — полотна «Плотник» и «Женщина граблями», в правой — «Мужик с косой» и «Домохозяйка». А вкупе — это олицетворение 20 века и мощи трудящегося советского народа, подготовившего полет человека за пределы Земли.

Темой космоса художник увлекся более 30 лет назад. Все началось с написания в 1983 году портрета матери космонавта Анны Тимофеевны Гагариной . Чтобы встретиться с женщиной лично, Юрий Рысухин отправился в город Гджатск (нынешний город Гагарин). Затем на свет появились диптих «Гагарин» (портреты космонавта и его матери) и триптих, посвященный космической теме.

«В этой работе, в отличие от предыдущих, образ Гагарина получился более обобщенным. Введены и другие герои: мужик с косой, женщина с граблями. Полет человека в космос — это заслуга всего трудящегося советского народа. А я, как обычный русский художник, через картину, классическое искусство выражаю свою благодарность всем причастным к этому великому достижению», — поясняет автор полиптиха Юрий Рысухин.