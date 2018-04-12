«Молчаливую утопию» берлинской художницы покажут во Владивостоке

Выставка открывается 12 апреля.

12 апреля в 19:00 в мастерской арт-резиденции владивостокского центра современного искусства «Заря» (фабрика «Заря», цех ЦРМ, 5-й вход) откроется выставка Верены Иссель «Молчаливая утопия». Экспозиция представит результаты работы художницы во время пребывания во Владивостоке и продлится до 19 апреля. Вход свободный.

В течение прошедшего месяца берлинская художница Верена Иссель собирала свои впечатления о городе в единую картину. Образ Владивостока она интерпретирует как сложную мозаику, включающую элементы разных эпох и многообразие влияний разнородных культур, передает пресс-служба ЦСИ «Заря».

Исследуя новое для себя пространство, художница сосредотачивает внимание главным образом на архитектурной составляющей городского ландшафта и её поразительной стилистической пестроте. Иссель отмечает очевидную контрастность застройки, когда монументальные сооружения эпохи ар-деко соседствуют с советскими зданиями и уцелевшими образцами деревянного зодчества. Однако в этом многообразии форм можно выделить и общий элемент — наличие декорированного фасада, представленного узорами, резьбой, рельефами и муралами.

Наиболее сильное впечатление на художницу оказали советские росписи и мозаики — этот вид декора являет собой не абстрактные формы, а сложные композиции, со своей структурой образов и чётким нарративом. Это было поистине доступное искусство «для людей», легкое в интерпретации, использующее простой язык, понятный широкой публике.

Демократичность этих росписей Верена Иссель противопоставляет элитарности искусства институциональной системы. Рассматривая феномен монументального декора советской архитектуры в качестве актуального и уместного ответа на процессы, затронувшие культуру под влиянием глобализации, художница, тем не менее, сознательно отступает от мотива идейной пропаганды, традиционно присущего культуре эпохи социализма.

Работы Верены — это коллажи, выполненные с использованием различных материалов, внешней формой отсылающие зрителя к тем самым настенным росписям и рельефам. Сюжеты, запечатленные художницей, — это фиксация самых ярких моментов ее пребывания в городе, разнородных и красочных, как сам Владивосток.

Итоговый проект представляет собой портрет города, при создании которого автор руководствуется не только собственными впечатлениями, но и использует разнообразные символы клишированного представления иностранца о России.

Таким образом, экспозиция включает в себя изображения абстрактных монументов ушедших эпох и исторических персоналий, вдохновленные бесчисленными памятниками на улицах города; фигуры танков в пастельных тонах, отсылающие к фортификационным сооружениям Владивостока; натюрморты с экзотическими фруктами, выполненные в стиле русского авангарда. Визуальные элементы работ объединяют в себе одновременно дань традиции и модернистские веяния. Нарочито нелепые штампы чередуются с атрибутами глобализации и новейших тенденций: классические огурцы ala rus, рядом с ними — гамбургеры и смартфоны, подражания советским муралам, воссозданные из безделушек с китайского рынка, сюжетные зарисовки на тему зимней рыбалки и многие другие узнаваемые образы. Все эти разрозненные на первый взгляд части складываются в единую композицию, имитирующую настенную роспись, посвященную Владивостоку.

Верена Иссель (р. 1982) — художник, работающий в жанре инсталляции. Верена живет и работает в Гамбурге, Германия. Окончила Академию изобразительных искусств и Гамбургский университет. У Верены две степени магистра: в визуальных искусствах (скульптура, инсталляция и кино), а также в классической филологии. На протяжении многих лет Верена является участником различных программ резиденций по всему миру — в Южной Корее, Шанхае, Тайване, Японии, Литве, Германии, Бельгии. Помимо этого, ее персональные выставки были представлены в Норвегии, Франции, Японии, Шанхае.