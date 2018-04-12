Мне бы в небо: аэрокосмические музеи Америки

Американские музеи — такой же уникальный, присущий только США продукт, как и, например, американские памятники. И видимо, по той же самой причине: эта страна любыми способами старается создать собственное прошлое. Застолбить, если можно так выразиться, место в мировой истории.

С этой точки зрения очень показательны американские авиационно-космические музеи. По всей стране их несколько, но самые известные и интересные — это аэрокосмический музей в Вашингтоне, входящий в пул музеев Смитсоновского института, и аффилированный с ним такой же аэрокосмический музей в Сан-Диего.

И если вас хоть ненадолго, хотя бы в детстве привлекала романтика полетов, вам непременно стоит побывать и там, и там. Тем более, что — и в этом кроется еще одна характерная черта американских музеев — подбирать коллекции в Соединенных Штатах действительно умеют очень хорошо.

Смотреть не пересмотреть

{} Наверное, именно с этого и стоит начать рассказ об аэрокосмических музеях Вашингтона и Сан-Диего. Первое и самое главное их достоинство — это обширная и очень разнообразная коллекция летательных и космических аппаратов. При этом, что неудивительно, вашингтонский музей гораздо обширнее. В конце концов, он и располагает не одним зданием, как его калифорнийский собрат, а двумя. Первое — в самом Вашингтоне, на Нэшнл-молле, в ряду других смитсоновских музеев. Об этом здании знает, наверное, каждый турист, попадающий в американскую столицу. А второе, о котором знают уже не все (хотя информацию о нем никто никогда и не думал скрывать, но оно — для настоящих любителей авиации и космонавтики) — на окраине вашингтонского аэропорта имени Даллеса, в часе езды от ближайшей станции метро.

Если оценивать размер экспозиций этих музеев хотя бы навскидку, получится примерно такое соотношение. В вашингтонском, если считать оба здания, 230 летательных аппаратов и свыше 2000 более мелких экспонатов, в калифорнийском — 51 летательный аппарат и порядка 1000 более мелких артефактов. То есть разница, как мы видим, в разы. Но при этом музей в Сан-Диего совершенно не оставляет впечатления «бедного родственника»: ему есть чем похвастаться. Например, именно здесь выставлен командный модуль космического корабля «Аполлон-9». Кроме того, именно здесь, в Сан-Диего, есть большая экспозиция, посвященная такой малоизвестной в нашей стране истории американской военной авиации, как участие добровольческого подразделения «Летающие тигры» на самолетах Р-40 в китайско-японской войне на стороне Китая. Да и стенд, посвященный первой чернокожей эскадрилье в американских ВВС — 332-й, прославившейся во время операций на Средиземном море, — тут гораздо обширнее, чем в Вашингтоне.

Впрочем, и вашингтонскому музею есть, что показать и помимо обширной коллекции. Ведь один из пяти побывавших в открытом космосе «челноков» (и один из трех уцелевших) — «Дискавери» — стоит именно в этом музее, на территории возле аэропорта Даллеса. Там же экспонируется и один из первых планеров, созданных братьями Райт, и легендарный истребитель первых лет реактивной эры — «Сейбр», а также печально знаменитый бомбардировщик В-29 Enola Gay, с борта которого 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена первая в мире атомная бомба. Или, например, уникальная разработка, которая даже поднималась в воздух и предлагалась к продаже: летающий автомобиль, точнее, машина, к которой легко можно было приделать крылья и хвостовое оперение — и также легко снять их после полета.

Люди vs техника

{} Пожалуй, именно в том, кто является главным «героем» экспозиции, и кроется разница между двумя знаменитыми аэрокосмическими музеями. В Вашингтоне это — сам самолет или космический корабль, короче, техника, позволяющая человеку покорять просторы неба и околоземное пространство. А в Сан-Диего в центре внимания — человек, который создает эти аппараты и управляет ими.

Неслучайно именно в Сан-Диего так подробно описана история и боевой путь 332-й эскадрильи и полка «Летающие тигры». Неслучайно именно здесь особая часть экспозиции отведена такому эпизоду Второй Мировой войны, как воздушная битва за Англию, и той роли, которую сыграли в ней американские пилоты (многие помнят этот эпизод по фильму «Перл-Харбор»). Наконец, неслучайно именно в Сан-Диего практически в каждом зале найдется маленький закуток, где на небольшом экране нон-стоп демонстрируются документальные фильмы о том или ином эпизоде истории покорения неба, построенные на хроникальных кадрах и рассказах непосредственных участников.

Вашингтонский же музей — это царство летательных аппаратов как таковых. И даже многочисленные «человеческие» артефакты, вроде памятных медалей в честь очередного рекордного перелета, или настоящей формы летчиков времен Второй Мировой войны, или личных вещей легендарных пилотов выглядят тут как приложение к основным экспонатам — самолетам, вертолетам, автожирам и космическим аппаратам. Поддерживает это ощущение и такое непривычное для нашего глаза зрелище, как открытый для осмотра (правда, только через стекло и сверху) реставрационный зал, в котором идет работа над восстановлением нескольких уникальных летательных аппаратов времен Второй Мировой войны.

И даже множество интерактивных залов, в которых маленькие посетители музея могут узнать, как и почему летают самолеты и космические корабли и что можно увидеть в телескоп, тоже скорее технические, чем гуманитарные. Вероятно, именно поэтому в экспозиции вашингтонского музея время от времени возникают сугубо гуманитарные противоречия. Самое яркое из них — это соседство двух легендарных самолетов Второй Мировой войны: «Летающей суперкрепости» В-29 и истребителя Р-38. Первый — это уже упоминавшаяся Enola Gay, неразрывно связанная с трагедией Хиросимы. А второй известен тем, что на точно таком же истребителе в июле 1944 года пропал во время разведывательного полета над Средиземным морем один из самых человечных людей на свете — писатель Антуан де Сент-Экзюпери . Фактически, под крылом носителя самого грозного и смертельного оружия стоит напоминание о человеке, чья жизнь стала символом гуманизма и любви к людям. И хотя противоречивость этого соседства понятна далеко не каждому из посетителей музея, закрыть на нее глаза, однажды заметив, уже очень трудно.

Кто главный в небе

{} Еще одна примечательная черта американских авиационно-космических музеев — не слишком навязчивое, но очевидно подчеркиваемое чувство превосходства авиации и космонавтики Америки. Справедливости ради надо признать, что это не распространяется на экспозиции, связанные с первыми десятилетиями воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха. Тут преимущество Старого Света безусловно и не оспаривается. Претензия на первенство становится заметной, как только речь заходит о «золотом веке» авиации, то есть периоде между двумя мировыми войнами. Именно с этих лет начинается безусловное господство американской авиации в экспозиции американских же музеев. Хотя, надо сказать, в это время за океаном действительно делали большие и заметные шаги — но они были скорее рекордами ради рекордов, а не последовательным развитием авиации, как в Европе.

Самый, пожалуй, взвешенный подход к вопросу о господстве в воздухе проявляется во всем, что касается Второй Мировой войны — и в Вашингтоне, и в Сан-Диего. Хотя в Вашингтоне, пожалуй, больше, что естественно с учетом его «технического» уклона. Экспонаты, демонстрирующие успехи и достижения авиапрома императорской Японии и гитлеровской Германии, тут говорят сами за себя. И надо признать, что соседство с грозными, функциональными японскими и немецкими самолетами каких-то неуловимо гражданских, волонтерских самолетов США подчеркивает, какой ценой досталось союзникам победа в той войне.

А вот послевоенная эпоха — это, если верить экспозициям двух музеев, время безраздельного господства Америки в воздухе. Даже наличие в коллекциях советских реактивных истребителей — легендарных МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-21 — лишь усиливает это ощущение. Правда, и тут все сделано весьма по-джентльменски: например, в Вашингтоне буквально бок о бок стоят два грозных противника времен Вьетнамской войны — МиГ-21 и F-4 «Фантом». И даже неопытному человеку хорошо видно, насколько меньше советский самолет в сравнении с американским, с которым он, тем не менее, сражался на равных.

Кстати, то, как именно сами американцы оценивают роль своей нации в развитии авиации, хорошо видно еще на одном примере. В Сан-Диего сразу после входа в основную экспозицию по стенам развешаны портреты знаменитых авиаконструкторов и авиаторов, оставивших заметный след в истории. Большинство из них — американцы, немало встречается немцев (и обязательно — тех, кто после войны работал в США), есть итальянцы и французы. А людей из России и СССР почти нет. Удается заметить только создателя множества легендарных вертолетов (в том числе прославившегося во Вьетнаме UH-1) Игоря Сикорского — и тот после революции эмигрировал в США! — и легендарного Валерия Чкалова , которого здесь помнят по перелету из Советской России в Америку через Северный полюс…

Космос — дело общее

{} А вот в том, что касается космоса, равновесия куда больше. Хотя, конечно, присутствие в экспозиции настоящего космического челнока говорит об американской космической программе куда больше, чем о любой другой. Но должное своим основным конкурентам — советским конструкторам и космонавтам — здесь отдают без оговорок.

Первый спутник? Да, его запустили Советы, и — вот он, точнее, один из его прототипов, собственной персоной! Первый пилотируемый полет? Да, конечно, на стенде присутствует история подготовки первого американского астронавта, но — первенство за Юрием Гагариным , и об этом говорится откровенно. Первый выход человека в космос? Вот он, костюм Алексея Леонова ! Кстати, он выглядит внушительно даже на фоне аналогичного костюма американских астронавтов, в которых они высаживались на Луну.

Кстати, о Луне. В Вашингтоне можно увидеть и настоящий лунный модуль — тот самый, с лестницы которого был сделан «маленький шаг для одного человека, но огромный шаг для всего человечества». А рядом, в одном из залов разместилась подробная экспозиция, рассказывающая о советской ракете Н-1 — носителе, который был основной отечественной лунной программы. Рассказ этот подробен и изобилует такими деталями, которые не всегда известны даже всерьез интересовавшемуся этой историей человеку.

И еще о ракетно-космической экспозиции музеев в Вашингтоне, точнее, в той его части, которая разместилась на окраине аэропорта Даллес. В «космическом» ангаре этого музея немалое место отведено экспозиции, рассказывающей о первых опытах создания боевых ракет в ХХ веке. И тут, надо признать, первенство безусловно отдается германским конструкторам. Хотя самая известная боевая ракета Рейха — легендарная «Фау-1» — экспонируется в здании на Нэшнл-молле, ее менее крупные и известные родственники в изобилии представлены в «дальнем» филиале.

Но все-таки в конечном счете все это работает на достижение одной и той же цели — демонстрации роли, которую сыграла Америка в развитии аэрокосмической отрасли. И, пожалуй, человеку, не слишком искушенному в истории завоевания шестого и седьмого океанов, это может показаться вполне обоснованным. Тому же, кто достаточно знает о том, как человечество осваивало небо и космос, подобная тенденциозность кажется немного смешной. Ну, да ничего: главное, что в этих музеях действительно есть, что посмотреть — и они стоят потраченного на них времени и денег!

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