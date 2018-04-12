ХХХVIII Молодежная выставка МОСХ России начинает свою работу

Выставочный зал МОСХ России, который расположен в районе Беговой (ул. Беговая, д. 7) на Севере столицы, приглашает на ХХХVIII Молодежную выставку МОСХ России.

Московское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (МОСХ России) ежегодно проводит молодежную выставку, с количеством участников от 300 до 400 художников в возрасте от 18 до 35 лет. На выставке обычно показывают до 500 произведений всех видов изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, театрально-декорационное, монументальное, религиозное и декоративное искусство в разнообразных жанрах. В числе участников выставки будет представлена молодежь не только МОСХ России, но и других художественных творческих объединений Москвы, а также студенты художественных вузов.

В этом году проведение выставки запланировано на двух площадках. На основной площадке — в Выставочном зале МОСХ России по ул. Беговая, 7 планируется показать по большей части классические с точки зрения традиций и техники исполнения произведения всех видов искусства, а на параллельной площадке Арткомбината (ул. Перовская, 24А) показать кураторский выставочный проект, в который планируется включить наиболее современные (с точки зрения новизны пластического мышления и техники) произведения театрально-декорационного, декоративного искусства и дизайна). Задачей выставки является продемонстрировать творческое развитие традиций отечественной школы изобразительного искусства, мастерство художников и современное видение молодежью задач искусства в отображении действительности с ее вызовами и проблематикой.

Торжественное открытие запланировано в выставочном зале МОСХ России, Беговая, 7 на 12 апреля в 17:00 и в выставочном зале Арткомбината, Перовская, 24А на 16 апреля в 17:00.

Посетить выставку можно будет до 27 апреля 2018 года.