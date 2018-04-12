Программа XII фестиваля «ФОТОПАРАДА в Угличе» обновлена

Углич, 12 апреля 2018 г. XII фестиваль «ФОТОПАРАДА в Угличе» с 1 по 5 августа 2018 г. В дни фестиваля пройдет более 100 мероприятий, среди них — много лекций и мастер-классов, посвященных различным направлениям фотографии, творческие встречи с известными фотографами, фотовыставки, тестирование фототехники, блиц-конкурсы, и многое другое.

Основными темами в этом году станут: «Современная фотография». Куратор Екатерина Богачевская предлагает обсудить проблему «границ». Кажется, что современный мир «безграничен». Однако в искусстве можно двояко решать эту тему: некоторые авторы четко расставляют и соблюдают поставленные рамки, а кто-то, наоборот, стирает, объединяя жанры и стили в своём творчестве. Мастера, среди которых Мэс Грив (Mads Greve), руководитель Датской Школы Медиа и Журналистики, Таня Хабджука (Tanya Habjouqa), независимый фотограф, журналист и член-основатель агентств Rawiya, документальный фотограф Сергей Строителев, фотограф и блогер Дмитрий Марков и другие представят в этом году лекции и мастер-классы, ориентированные на участников разного уровня.

Направление «Школа фотографии» будет посвящено практическим навыкам работы с фотографией. Мероприятия рассчитаны на разный уровень участников. Новички узнают основы работы с фототехникой и общие правила фотокомпозиции, для продвинутых фотографов будут интересны лекция Павла Косенко о цвете в фотографии, арт директора FotoLab Антона Горбачева о визуальных особенностей современной фотографии и другие. Практические мастер-классы и воркшопы проведут мастера партнеров фестиваля: Olympus, Manfrotto, Profoto и другие.

Более подробную программу фестиваля можно узнать на сайте: http://www.photofest-uglich.ru/programma/

В этом году Портфолио-ревю пройдет вечером в пятницу, 3 августа. Это позволит нам в субботу сделать полноценный лекционный день — для того, чтобы те, кто не может вырваться в Углич на рабочей неделе, смогли бы с пользой провести время в субботу. Полный список ревьюэров этого года будет объявлен в июне 2018 г.

Кроме лекций и мастер-классов в дни фестиваля пройдет большое количество мероприятий, принять участие в которых сможет каждый желающий: блиц-конкурсы, «Фотосушки», дискуссии на разные темы «Фоточай», вечерние скрининги, фотографическое буриме, тестирование фототехники.

В рамках выставочной программы фестиваля пройдет более 10 фотовыставок, в том числе фотовыставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего», выставка победителя портфолио-ревю 2017 года Анастасии Сушинской, коллективная выставка студентов «Фотографики» и творческого клуба «Среда», выставки Игоря Гаврилова, Сергея Строителева, Димы Маркова, Екатерины Соловьевой , Виктора Лягушкина и других.

Впервые фотоклубы и фотошколы могут подать коллективные заявки на участие в фестивале, познакомиться с другими фотоклубами и показать работы своих участников на Вернисаже фотоклубов. Для коллективных участников предусмотрены скидки и специальные предложения для партнеров фестиваля.

В преддверии фестиваля проходит конкурс фотографии «Точка на карте. Возможность будущего».

На конкурс принимаются работы, снятые в малых городах и других небольших населенных пунктах. Фотографии должны быть созданы в 2016-2018 годах с помощью аналоговых или цифровых фотокамер, других фотографических техник. Тема конкурса этого года — «Возможность будущего».

Работы на конкурс принимаются с 19 февраля 2018 года до 1 июня 2018 года.

Лучшие работы, присланные на конкурс, будут показаны на выставке в дни проведения XII Фотопарада с 1 по 5 августа. Победители конкурса будут определены во время очного голосования жюри и объявлены на церемонии закрытия фестиваля 5 августа 2018 г. Победители получат призы — фототехнику от партнеров фестиваля.

Больше информации о конкурсе: www.photofest-uglich.ru/konkurs/

Зарегистрироваться на фестиваль можно уже сейчас!

До 15 апреля — стоимость участия минимальна — 1960 р.

Подробности — на сайте http://www.photofest-uglich.ru/uchastie/

Контакты по вопросам участия в фестивале:

workshopsphoto@yandex.ru info@photofest-uglich.ru