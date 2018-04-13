Самый крупный российский фотофестиваль пройдет в Угличе

С 1 по 5 августа в 12-й раз пройдет Международный фестиваль фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы.

В дни фестиваля пройдет более 100 мероприятий, среди них — много лекций и мастер-классов, посвященных различным направлениям фотографии, творческие встречи с известными фотографами, фотовыставки, тестирование фототехники, блиц-конкурсы, и многое другое.

В рамках выставочной программы фестиваля пройдет более 10 фотовыставок, в том числе фотовыставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего».

Основной темой в этом году объявлена «Современная фотография». Куратор Екатерина Богачевская предлагает обсудить проблему «границ», которых, кажется, в современном мире не существует. Однако в искусстве можно двояко решать эту тему: некоторые авторы четко расставляют и соблюдают поставленные рамки, а кто-то, наоборот, стирает, объединяя жанры и стили в своем творчестве. Мастера, среди которых Мэс Грив (Mads Greve), руководитель Датской Школы Медиа и Журналистики Таня Хабджука (Tanya Habjouqa), независимый фотограф, журналист и член-основатель агентств Rawiya, документальный фотограф Сергей Строителев, фотограф и блогер Дмитрий Марков и другие представят в этом году лекции и мастер-классы, ориентированные на участников разного уровня.

Международный фестиваль фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе» проводится ежегодно в начале августа. Цель фестиваля — создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в его рамках проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, семинары, обзоры портфолио, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и многое другое.