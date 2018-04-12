Библию первопечатника Фёдорова представили на выставке в Кишиневе

Библия 16 века и Евангелие 18. В Молдове открылась уникальная выставка старинных богослужебных книг, сообщает телеканал «МИР 24». Некоторые древние писания представлены впервые, в том числе и сборники церковных песнопений. Всего выставлено более полусотни томов. Среди старинных книг есть уникальные экспонаты, они украшены драгоценными камнями, инкрустированы серебром. Главное достояние — Библия первопечатника Ивана Фёдорова , изданная в Остроге в 1581 году. В мире сохранилось всего около 300 экземпляров. Среди других редких книг — Евангелие 18 века. Оно отделано металлом и полудрагоценными камнями.

«Здесь есть редчайшие экспонаты. Эти книги попали в наши коллекции благодаря археографическим экспедициям, которые проводились в 1960-е годы. Сотрудники Академии наук находили священные писания в заброшенных монастырях и церквях. Позже передавали их в хранилище Национальной библиотеки. Есть также книги из частных коллекций. Все тома хранятся при температуре не более 18 градусов и при определенной влажности», — отметила заведующая секцией редкой книги Вероника Косован.

Выставка продлится до 22 апреля. После этого книги будут вновь отправлены в специальное хранилище.

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