Уикенд в Петербурге с 12 по 15 апреля

Концерты «СБПЧ» и Антохи МС, фестиваль в честь десятилетия «Театро Ди Капуа» и акция «Тотальный диктант» — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

Пт 13 апреля Сб 14 апреля Вс 15 апреля

11-19 апреля

Фестиваль «Театро Ди Капуа» В честь десятилетия «Театро Ди Капуа» в Эрарте пройдет фестиваль, на котором покажут культовые постановки театра Джулиано Ди Капуа: зонг-оперу с песнями Алексея Никонова «Медея», «Слово и дело», «Жизнь за царя», «Монологи V», «Мария де Буэнос-Айрес». Главную роль во всех постановках исполняет актриса и драматург Илона Маркарова

с 12 апреля

Фильм «Рэмпейдж» / RampageПриключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном, в котором он вместе с гигантской гориллой сражается с не менее внушительными волком-мутантом и крокодилом, пытаясь спасти мир от уничтожения. Основой для фильма послужила одноименная видеоигра.

с 12 апреля

Фильм «Тихое место» / A Quiet PlaceФильм ужасов с Эмили Блант про живущую в постапокалиптическом мире семью. Чтобы не напали монстры, никто не должен издавать никаких звуков, включая маленьких детей и рожающую в ванне мать семейства.

с 12 апреля

Фильм «Турецкое седло»Фильм Юсупа Разыкова участвовал в прошлогоднем конкурсе «Кинотавра», где получил приз за лучшую музыку и специальный диплом от Гильдии киноведов и кинокритиков. Экс-КГБшник Ильич начинает следить за своей юной соседкой Аленой, влюбившись в ее голос.

12, 14 апреля «Каро 7 Лиговъ»

Спецпоказ фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»Дебютант Александр Хант снял обаятельный и сентиментальный оммаж 1990-м с прилипчивой музыкой рэпера Хаски и синти-поп бэнда «Не твое дело». На выборгском кинофестивале «Окно в Европу» жюри признало его лучшим, а также оценило игру исполнителя главной роли Евгения Ткачука (Витька Чеснок). Также недавно режиссер получил премию «Ника» в номинации «Открытие года». В честь этого фильм снова покажут на большом экране.

12-18 апреля-июня Михайловский замок

Выставка «Книга скульптора» ВМихайловском дворце открывается экспозиция скульптур, авторы которых так или иначе обращались к книгам. В выставку вошли 60 произведений 40 авторов, в том числе два проекта памятника Иосифа Бродскому.

12 апреля 20:00 «Космонавт»

Концерт MotoramaНесколько дней назад Motorama презентовали черно-белое видео на сингл «I See You» с последнего альбома «Dialogues», а после концерта в Петербурге ростовская пост-панк группа отправится в затяжной тур по Северной и Южной Америке — в Мексику, Перу и Коста-Рику.

12 апреля 20:30 Эрарта

Творческий вечер Эдуарда АртемьвВ День космонавтики в Эрарте выступит композитора Эдуард Артемьев , автор музыки к фильмам Андрея Тарковского . Он расскажет не только о своих известных произведениях, но и менее раскрученных проектах (например, «Тепло Земли»).

12-20 апреля Бертгольд Центр

Выставка «Моделируя пространство»В День космонавтики в Бертгольд Центре откроется выставочный проект «Моделируя пространство», посвященный практикам изучения окружающего мира. Свои работы покажут художники Надежда Анфалова, Петр Белый , Евгений Молодцов, Александр Морозов , Катя Рейшер и Ксения Телепова, Илья Романов , Илья Федотов-Федоров, Илина Червонная. Кураторами экспозиции стали Кристина Вронская и Елизавета Носкова.

12, 14 апреля 19:00 БДТ Спектакль «Три толстяка» — 1 и 2 частьСкай-фай-цирк. 3D-комикс. Ретро-дада-футуризм. Чистый восторг. Андрей Могучий из скорбного взрослого мира губернаторов и пьяных переезжает в мир сказок, где тоже любят булочки, поют и танцуют. Однако не все так просто: сгусток темной космической энергии «Три толстяка» превратил жизнь землян в хаос, полный бессмысленного зла. Тогда ученый-затворник Гаспар Арнери ( Александр Ронис ) объединяется с циркачами-революционерами и дерзкой гимнасткой Суок ( Ольга Ванькова ), чтобы возродить человечество и нейтрализовать «Т-3».

12 апреля улица Рубинштейна

Спектакль «Задержанный»Фантастический и очень петербургский жанр «пять по пятьдесят» — бар-хоппинг Pop-up театра, где группа из двадцати человек следует за милиционером-актером, который рассказывает случаи из жизни писателя Довлатова и цитирует его произведения. Срежиссированный Семеном Александровским и спродюсированный его женой и музой Анастасией Ким спектакль местами оказывается гомерически смешным, а ощущение светлой грусти в конце гарантировано даже тем, кто закусывал.

13 апреля 20:00 «Космонавт»

Концерт Антоха МСЧеловек-оркестр Антоха МС снова выступит в Петербурге. Сочетающий русскую песенную традицию с хип-хопом музыкант представит вышедший в прошлом сентябре альбом «Советы для молодоженов».

13 апреля 21:00 «Танцплощадка»

Концерт «СБПЧ»Петербургская группа прошла эволюцию от «Пожалуйста, не танцуйте», до «Эти песни для того, чтобы вы танцевали» — музыканты недавно выпустили отличный альбом «Мы не спали, мы снились». А еще в составе бэнда появилась новая солистка — актриса и певица Женя Борзых.

14 апреля 14:00 «Тотальный диктант»Текст для ежегодной акция написала автора романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина . Три отрывка под названиями «Утро», «День» и «Вечер» вошли в ее вторую книгу «Дети мои», которая выйдет в мае. В Петербурге написать текст можно на 80 площадках. Подробнее о площадках и чтецах можно узнать здесь.

14 апреля 19:00 «А2»

Концерт ЭлджеяАвтор прилипчивых хитов «Розовое Вино», «Рваные Джинсы» и «Дисконнект» даст большой сольный концерт в Петербурге, на котором также представит новый альбом.

14 апреля 20:00 «Аврора»

Концерт Guano ApesВ честь 20-летия альбома «Proud Like A God» немецкая группа Guano Apes выступит в Петербурге. В программе — сплошь хиты бэнда: «Break The Line», «Open Your Eyes», «Lords of the Boards» и многие другие.

14-15 апреля «Аврора»

Спецпоказ «Апокалипсис сегодня»В петербургском кинотеатре «Аврора» в субботу и воскресенье покажут на большом экране культовый фильма Фрэнсиса Форда Копполы в режиссерской версии. Перед сеансами выступит известный кинокритик Михаил Трофименков

до 15 апреля KGallery

Выставка Роберта ФалькаВ KGallery до 15 апреля проходит выставка живописи и графики Роберта Фалька — творца раннесоветской еврейской культуры (из частных коллекций и собрания галереи). Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины экспонировались впервые.

до 16 апреля Мраморный дворец

Выставка «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт»В экспозицию Русского музея вошли сотни гравюр, фарфоровых фигурок и хрустальных салатниц, наглядно показывающие, как во времена оттепели искусство (по заветам авангарда) не просто пришло в массы, но и буквально в каждый дом. Увидеть ее можно до 16 апреля.

до 16 апреля Мраморный дворец

Видеоработы Пипилотти РистВ рамках серии выставок «Видеоискусство в Мраморном дворце» показывают работы швейцарской художницы Пипилотти Рист «Я не из тех девушек, что будут скучать», «Ты назвал меня Джеки» и «Я жертва этой песни». В них она сочетает эстетику видеоклипов и традиции перформанса. Художница запечатлена на видео как звезда, исполняющая кавер-версии хитов. Увидеть ее можно до 16 апреля.