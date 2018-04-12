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Бесплатные выставку и концерт организуют в Музее Сергея Есенина
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Бесплатные выставку и концерт организуют в Музее Сергея Есенина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В честь Дня исторического и культурного наследия Москвы в Музее Сергея Есенина пройдут бесплатные выставка и концерт. Всех желающих познакомиться с творчеством этого поэта ждут 15 апреля.
— В 13:00 мы приглашаем гостей на обзорную экскурсию по музею. Она охватывает весь творческий путь Сергея Есенина. Особое внимание уделят не только московскому периоду его поэзии: экскурсоводы подробно расскажут про петербургский и кавказский этапы, — поделилась информацией Ирина Федякова, сотрудница учреждения.
Кроме экспозиции, посетителям покажут музыкально-поэтический перформанс «Тебе я в сердце отзовусь». Романсы на стихи Сергея Есенина из циклов «Персидские мотивы», «Любовь хулигана» и «Москва кабацкая» прозвучат во время экскурсий. Выступление начнется в 16:00.
Желающих узнать о творчестве поэта ждут по адресу: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2.
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