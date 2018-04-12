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В Троицке открылась выставка Калейдоскоп-2018
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В Троицке открылась выставка Калейдоскоп-2018 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Передвижную выставку открыли в Троицке. Фото: ДК"Воскресенское"
Жители поселения Вороновское, поклонники и ценители художественного творчества, могут посетить передвижную выставку, которая открылась в городском округе Троицк. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
Выставка «Калейдоскоп-2018» расположена в Троицком центре культуры и творчества и организована художниками поселения Воскресенское. По словам художественного руководителя Дома культуры «Воскресенское» Зары Харченко, мероприятие проходит пятый год подряд.
— В экспозиции свои работы покажут начинающие и профессиональные художники всех возрастов. Они представят картины во множестве стилей на тему «Город», — рассказала худрук Дома культуры.
Экспозиция открыта по адресу: Сиреневый бульвар, дом №1. Все желающие смогут ознакомиться с работами художников до 30 апреля.
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