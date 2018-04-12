Художник-каллиграф Покрас Лампас раскрасил окна пространства Hyundai на Новом Арбате

Выставка «Линия. Синтез. Будущее» открылась в пространстве Hyundai Motorstudio при поддержке Музея русского импрессионизма.

На открытии художник Покрас Лампас создал каллиграфическую роспись с элементами кириллицы, латиницы, иероглифов и вязи. В рамках проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем художник нанес рисунки на стены, окна и лестницы студии. Часть работ можно увидеть с Нового Арбата, для прохожих новый арт–объект стал привлекательным местом фотосессий.