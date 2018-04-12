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Художник-каллиграф Покрас Лампас раскрасил окна пространства Hyundai на Новом Арбате
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Художник-каллиграф Покрас Лампас раскрасил окна пространства Hyundai на Новом Арбате 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Выставка «Линия. Синтез. Будущее» открылась в пространстве Hyundai Motorstudio при поддержке Музея русского импрессионизма.
На открытии художник Покрас Лампас создал каллиграфическую роспись с элементами кириллицы, латиницы, иероглифов и вязи. В рамках проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем художник нанес рисунки на стены, окна и лестницы студии. Часть работ можно увидеть с Нового Арбата, для прохожих новый арт–объект стал привлекательным местом фотосессий.
Покрас Лампас — создатель самой большой каллиграфии в мире площадью 1625 квадратных метров на крыше завода «Красный Октябрь», а также росписи крыши «Дворца Итальянской Цивилизации» в Риме. Последние годы художник охотно брался за коммерческие проекты для Nike, YSL, Dries Van Noten и других мировых брендов. Выставок российского каллиграфа проходили во Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее, США и ОАЭ.
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