В Вербное воскресенье в Барнауле открылся новый православный музей?

Его основной зал расположен в здании Епархиального управления на проспекте Ленина. В основном музей ориентирован на учащихся Барнаульской духовной семинарии, которые изучают историю духовной жизни родного края и города, и на воспитанников воскресных школ.

Впрочем, экспозиция будет интересна и для всех неравнодушных к прошлому своей малой родины людей. По словам митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, отслужившего по случаю открытия музея молебен, сегодня особенно важно сохранять память о своей вере, народе, традициях, любить свою Родину и хранить её историю.

Пришедшие на открытие музея священники и сотрудники Барнаульской епархии, студенты семинарии и воспитанники воскресных школ с удовольствием слушали духовные песнопения, которые исполнил любительский хор Регентской школы.

Заведующая музеем Наталья Железникова рассказала, что основную часть экспонатов составляют исторические богослужебные книги, а также облачения и вещи архиереев и священников Барнаульской епархии конца ХХ века. Именно они возрождали Православие на Алтае в постсоветский период. В музее любой желающий может ознакомиться с духовной жизнью Барнаула и Алтая.