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Выставку-пристройство бездомных животных организуют в Черемушках
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Выставку-пристройство бездомных животных организуют в Черемушках 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В субботу, 14 апреля, на площадке перед центром культуры и искусства «Меридиан» организуют большую апрельскую выставку-пристройство бездомных собак и кошек «Надо брать! Весной».
Помогает животным обрести любящих хозяев и новый дом благотворительный фонд «Вирта». «Все животные, принимающие участие в выставке, абсолютно здоровы, привиты и доброжелательно настроены по отношению к людям. Если у кого-то нет возможности взять собаку или кошку домой, можно принести подарки — корма, поводки и ошейники, миски, игрушки и другое — волонтеры передадут их в приюты», — сообщается на сайте «Меридиана».
Уточняется, что в этот раз на просторную площадку перед главным входом приедут, в сопровождении своих опекунов, 80 замечательных собак и 20 очаровательных кошек — все они обитатели столичных приютов и передержек. Подробнее о помощи животным можно узнать у организаторов и участников выставки.
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