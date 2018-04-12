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На международной выставке «Vietnam Expo 2018» начала работу российская экспозиция
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На международной выставке «Vietnam Expo 2018» начала работу российская экспозиция 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В церемонии официального открытия российской экспозиции на Международной многоотраслевой выставке «VietnamExpo2018» (г. Ханой) принял участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
В выставке принимают участие около 500 предприятий из 23 стран, включая Россию, Китай, Японию, Корею, Сингапур, Египет, Гонконг и другие.
Российский павильон — один из самых представительных и крупных на выставке, его общая площадь превышает 520 кв. метров. В числе участников экспозиции — «Силовые машины», «РЖД Логистика», «Щелково Агрохим», «Электротехнические заводы „Энергомера“, »ВЭБ-Лизинг». На отдельном стенде госкорпорации «Ростех» представлена продукция компаний «Вертолеты России», ОДК, «Росэлектроника», «Швабе», «Нацимбио».
В состав российской делегации на выставке «Vietnam Expo 2018» вошли представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, Посольства и Торгового представительства России во Вьетнаме, ЕЭК, Россотрудничества, руководства Свердловской области, ведущих промышленных и IT-компаний страны, ориентированных на внешние рынки.
Основные тематические разделы выставки охватывают наиболее перспективные направления российско-вьетнамского экономического сотрудничества: машиностроение и металлургию, сельское хозяйство и строительство, химический комплекс и ТЭК, металлургию, фармацевтику, легкую промышленность и сферу услуг.
В ходе обхода российской экспозиции замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков подчеркнул высокий уровень ее организации и пожелал компаниям эффективной и плодотворной работы. Он отметил, что в январе 2018 года объем российско-вьетнамского товарооборота увеличился более чем на 27%.
В последние годы между Россией и Вьетнамом существенно активизировалось взаимодействие в промышленной сфере. Одна из главных причин этого — поэтапное открытие наших рынков после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли. В рамках приоритетного проекта по развитию несырьевого экспорта выстроена системная поддержка отечественных компаний-экспортеров. Представленная на выставке «VietnamExpo» российская экспозиция — свидетельство реализации этой политики на практике
сказал Василий Осьмаков.
В церемонии открытия российского стенда также принял участие замминистра промышленности и торговли Вьетнама Чан Куок Кхань. Василий Осьмаков обменялся со своим коллегой мнениями о ходе реализации ключевых совместных проектов.
Они обсудили, в частности, перспективы поставок российской авиационной техники на вьетнамский рынок. Особое внимание было уделено также вопросам развития сотрудничества в энергетическом машиностроении.
Сегодня только в рамках утвержденного перечня российско-вьетнамских инвестпроектов реализуются около 10 крупных промышленных проектов. Мы договорились решать совместными усилиями любые спорные вопросы, которые могут возникать в процессе этой работы. У обеих сторон есть четкое понимание, что все эти проекты должны быть успешно доведены до конца
прокомментировал Василий Осьмаков.
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