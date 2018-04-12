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День космонавтики отмечает Нижегородский планетарий им. Гречко
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День космонавтики отмечает Нижегородский планетарий им. Гречко 

Newsroom24 1 час назад
Торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, проходят 12 апреля в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
Мероприятия открылись в 8:30 торжественным митингом. В 9:07, во время старта космического корабля «Восток» в 1961 году, в небо были запущены воздушные шары.
По окончании митинга в Большом звездном зале планетария для учащихся младших классов прошла интерактивная космическая викторина «Первая ступень» по теме «История отечественной космонавтики».
В фойе планетария открылась выставка Нижегородского музея «Холодной Войны» и истории города Горький в 1946-1991 гг. «От гироскопа до самолета», на которой представлены новые экспонаты по истории авиации из фондов музея.
В галерее второго этажа посетители планетария могут увидеть фотовыставку «Наш дом — Земля» — уникальные снимки, сделанные Героем России летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным с борта Международной космической станции.
В день космонавтики в планетарии пройдут следующие мероприятия:
— в 15:30 в Большом звездном зале — полнокупольная программа по истории космонавтики для детей 7-12 лет «За волшебным шаром в космические дали».
— в 16:30 в Большом звездном зале — полнокупольная программа «Рассвет космической эры».
— в 16:30 в зале «Астрономия» — торжественное собрание ветеранов нижегородского отделения космодромов Байконур, Плесецк, Капустин Яр. В  — в 17:00 и 18:00 в зале «Космонавтика» — сеанс «Космический тренажер».
— в 19:00 в Большом звездном зале — праздничный концерт «Космический джаз».
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