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Космический объект челябинского Кулибина представили в самом высоком здании города
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Космический объект челябинского Кулибина представили в самом высоком здании города 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске сегодня, в День космонавтики, открылась выставка «Энергия искусства». На ней представлены уникальные кинетические объекты, созданные нашим земляком — инженером-механиком Николаем Панафидиным. Посетители могут увидеть 13 необычных экспонатов, которые заставляют ломать голову детей и взрослых. Среди них новый — космический — объект. 74.ru первым побывал на выставке и узнал, в чём секрет самого масштабного и загадочного творения челябинского Кулибина.
Николай Панафидин работает инженером-механиком на кондитерской фабрике
Инженер Николай Панафидин представляет редкое направление в современном искусстве — кинетизм. Оно зародилось в 20-30 годах ХХ века и основано на эффектах реального перемещения. Работы челябинца использовались в спектаклях театра современного танца Ольги Пона, а также легендарном «Снежном шоу» Славы Полунина. Гораздо чаще их можно увидеть в Москве и других городах страны, выставлялись они и за рубежом.
Бабочка летит сквозь стекло
«Платонова сфера» заставляет теряться в догадках даже технарей
Уникальные экспонаты «Бабочка», «Иллюзия полета», «Золотой Шар», «Платонова сфера», «Бесконечность», «Зазеркалье» и другие впервые представлены не в музее, а на офисной площадке — на 16-м этаже бизнес-центра «Челябинск-СИТИ», прямо в штаб-квартире группы компаний «МКС». Уникальный арт-проект «Энергия искусства», по словам инициатора выставки, руководителя «МКС» Максима Загорнова, приурочен ко дню рождения компании.
Маятники создают иллюзию движения
Новинка Николая Панафидина — тот самый «Додекаэдр»
А самый масштабный и загадочный кинетический объект Николая Панафидина — «Додекаэдр» — презентуется впервые. Это многогранник, состоящий из 12 правильных пятиугольников, в центре которого светит лампа Эдисона. Николай Панафидин называет додекаэдр мистической геометрической фигурой.
— Платон считал его символом космоса. Древнегреческий философ сопоставлял с додекаэдром различные классические стихии. Он писал, что «его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца», — говорит автор выставки. — Мой экспонат стал своеобразной аллегорией мини-ТЭС — объекта, генерирующего энергию.
Николай предлагает отгадать, в чем секрет экспоната
Простые лампочки тоже могут стать предметом искусства
По словам Николая, на создание додекаэдра ушло три месяца. Делал его в свободное время, по вечерам после работы.
— Задумки у меня в голове в очереди стоят, — смеётся он. — Главное — найти время на это увлечение.
Бабочка порхает благодаря батарейке от часов
И почему-то крутится деревянное колесо
На выставке кинетических объектов всё движется, сверкает, заряжает энергией и заставляет искать новые смыслы. Экспозиция открыта с 10 до 17 часов и продлится два дня — сегодня и завтра на улице Кирова, 159, в БЦ «Челябинск-СИТИ», офис 1610. Вход свободный.
Кинетические объекты просты только на первый взгляд
Символ бесконечности близок офисным работникам
Интервью с автором кинетических объектов, инженером-механиком Николаем Панафидиным читайте в ближайшее время на 74.ru.
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