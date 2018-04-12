Выставку народных промыслов «Ладья» в Москве каждый день посещали более 20 тыс. человек

Ежедневно более 20 тысяч человек посещали выставку-ярмарку народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия-2018», которая прошла в Москве с 28 февраля по 4 марта, сообщил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России», член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин.

В четверг в столице проходит XXXIII конференции ассоциации «Народные художественные промыслы России».

«Набирает работу выставочный проект «Ладья». Выставку каждый день посещали около и более 20 тысяч человек, за пять дней прошло около 100 тысяч человек. На выставке 99,9% — наши отечественные производители», — сказал Дрожжин.

Он отметил, что впервые на выставке был проведен форум, где рассматривались основные вопросы жизнедеятельности народного промысла, подготовка кадров и лицензирование брендов.

«Впервые 18 числа (апреля — ред.) мы открываем в рамках Всероссийской недели ремесленников, также будет форум по промыслу, только с ремесленниками», — добавил Дрожжин.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия-2018» проходила в Москве с 28 февраля по 4 марта в ЦВК «Экспоцентр». В мероприятии принимали участие свыше 700 промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 35 регионов России.