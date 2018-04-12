Все начинается с медведя: художник дорисовывал каждый день по одному персонажу, и вот что получилось через 19 дней

Иллюстратор и графический дизайнер Эрик Келеджан (Eric Keledjian) из Сан-Диего поставил перед собой цель — делать по одному рисунку каждый день. И не просто каждый раз начинать новый набросок с чистого листа. А дорисовывать предыдущий, чтобы получилась одна большая картина со множеством персонажей. Своеобразный челлендж растянулся на 19 дней, и художник ни разу не отступился, каким бы уставшим или больным он ни был.

В среднем на прорисовку каждого персонажа уходило несколько часов. А начал Келеджан с одного медведя. И вот что у него получилось через 19 дней.