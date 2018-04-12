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Все начинается с медведя: художник дорисовывал каждый день по одному персонажу, и вот что получилось через 19 дней
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Все начинается с медведя: художник дорисовывал каждый день по одному персонажу, и вот что получилось через 19 дней 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Иллюстратор и графический дизайнер Эрик Келеджан (Eric Keledjian) из Сан-Диего поставил перед собой цель — делать по одному рисунку каждый день. И не просто каждый раз начинать новый набросок с чистого листа. А дорисовывать предыдущий, чтобы получилась одна большая картина со множеством персонажей. Своеобразный челлендж растянулся на 19 дней, и художник ни разу не отступился, каким бы уставшим или больным он ни был.
В среднем на прорисовку каждого персонажа уходило несколько часов. А начал Келеджан с одного медведя. И вот что у него получилось через 19 дней.
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