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Почему в людных местах звучит аудиореклама алтайских учреждений культуры?
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Почему в людных местах звучит аудиореклама алтайских учреждений культуры? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Честно: давно не ездил в трамвае. А тут пришлось. Сел и удивился: в дребезжащем всеми «фибрами» вагоне зазвучал аудиоролик о краеведческом музее! Что, таким способом к культуре нас приобщают?
По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Щукина, социальная реклама, которую размещают в поликлиниках, на транспорте, в МФЦ, должна помочь привлечь озабоченных бытовыми проблемами жителей региона в культурные учреждения. Такие аудио— и видеоролики размещаются бесплатно.
— Предприниматели, которые помогают их размещать, тоже являются добровольцами. Они понимают, что нужно рекламировать те культурные учреждения, которые у нас есть. Проблема плохой посещаемости музеев или театров — не плохой экспонат или спектакль. Большинство жителей Барнаула и Алтайского края из-за своих бытовых вопросов просто не знают, что есть такие красивые здания. Быт, семья, работа, не хватает времени… Наша задача — известить людей о том, что есть такие замечательные музеи и театры. Чем больше людей об этом узнает, тем больше придёт, — убеждён Щукин.
Кстати, информировать пассажиров городского электротранспорта об услугах музеев начали с лета прошлого года. В аудиороликах рассказывают о выставках, археологических находках, народных костюмах, произведениях художников и т. д.
АиФ — Алтай: последние новости
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