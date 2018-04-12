Школьники посетили выставку «Александр II — Освободитель»

7 апреля учащиеся 8-11 классов Школы № 1065 посетили выставку «Александр II Освободитель», организованную Государственным Историческим музеем в честь 200-летия императора. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Император Александр II вошел в отечественную историю как выдающийся реформатор, инициировавший целую серию кардинальных преобразований во всех сферах общественной жизни страны, главным из которых стала отмена крепостного права. Помимо внутренних реформ, правление Александра II было ознаменовано достижениями во внешней политике, победоносными войнами и крупными территориальными приобретениями.

На выставке школьники могли увидеть личные вещи и автографы императора, живописные, графические и фотографические портреты монарха, членов императорской фамилии, крупных государственных и общественных деятелей. Ребята узнали много нового об этом очень интересном периоде истории нашей страны.