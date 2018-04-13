В Останкине устроят гонки на педальным машинах

Юные пилоты смогут поучаствовать в гонке на педальных машинах. Заезд состоится на площадке возле Музея космонавтики в субботу, 14 апреля, в рамках мероприятий, посвященных Дню космонавтки.

— Это первые в России соревнования на педальных машинах для детей, где юные спортсмены делают первые шаги в автоспорте. Участие свободное по предварительной регистрации на нашем сайте, — пояснили в пресс-службе Музея космонавтики.

Начало заезда в 12.00. Позже, в 13.30, гости увидят показательные выступления кавалеристов — сотрудников конной полиции.

А с десяти утра до девяти вечера возле музея можно посетить выставку ретро-автомобилей.

Напомним, Музей космонавтики находится по адресу проспект Мира, 111. (иб)