Свыше 100 000 человек посетили выставку «Василий Верещагин» в Москве

"За месяц со дня открытия выставку «Василий Верещагин» посетили уже более 100 тысяч человек. Мы очень внимательно следим, сколько людей приходит каждый день. В среднем дневная аудитория составляет более трех тысяч человек", — сообщила она.

Посетители выставки «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее на Крымском валу

По ее мнению, выставка картин Верещагина по посещаемости может сравниться с рекордами выставок произведений Айвазовского и Серова. Трегулова рассказала, что из-за повышенного интереса к экспозиции Третьяковская галерея на Крымском валу будет работать и по воскресеньям до 21:00.

"Получается, что во вторник и среду мы работаем до шести вечера, а в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до девяти вечера. Кассы и вход в залы будут открыты до восьми часов вечера", — сообщила генеральный директор Третьяковской галереи.

"Нам очень важно, чтобы то пацифистские послание, которое заложено в работах Верещагина, дошло до зрителя", — отметила Трегулова.