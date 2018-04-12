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Территория коммуникаций объединила интересы Арсенала и «Ростелекома»
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Территория коммуникаций объединила интересы Арсенала и «Ростелекома» 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Телеком-оператор стал официальным партнером цикла лекций нижегородского медиахудожника Евгения Стрелкова и выставок проекта «Графический кабинет».
В основе сотрудничества — стремление организаций продемонстрировать преемственность коммуникативных технологий прошлого и настоящего.
Цикл из шести лекций Евгения Стрелкова «Аппараты: технические медиа между наукой и искусством» посвящен развитию технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и влиянию, которое они оказали на науку и искусство.
Речь в лекциях пойдет о синтезе науки и искусства, который можно наблюдать в таких междисциплинарных форматах, как сайнс-арт, медиаинсталляция, графический звук и технологическое искусство.
«Мы рады сотрудничеству с нижегородским Арсеналом, который на протяжении многих лет поддерживает региональные культурные инициативы и служит интересам современного искусства, — отмечает Виталий Криницкий, директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком». — Центральная тема цикла лекций Евгения Стрелкова — коммуникации — особенно близка нашей компании. Она дает нам стремление заглянуть в технологическое будущее и с благодарностью оценить легендарное прошлое технологий связи. Данный контекст и есть гуманитарная миссия проекта».
Анна Гор, директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО: «Территория „Ростелекома“ — это технологии. Наша область — восприятие технологий на философско-гуманитарном уровне, придание им смысловой и художественной формы. Об этом как раз рассказывает в своем лекционном цикле Евгений Стрелков — художник, куратор выставок, дизайнер. Мы заинтересованы в том, чтобы наши с „Ростелекомом“ проекты укреплялись и укрупнялись. Чтобы мы с компанией-партнером составляли единую цепочку ассоциаций».
Цикл открытых лекций «Аппараты: технические медиа между наукой и искусством» стартовал в апреле. Слушателей ждут подарки от «Ростелекома».
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Планы празднования Дня Победы обсудили на пленуме городского Совета ветеранов День космонавтики отмечает Нижегородский планетарий им. Гречко Цикл авторских лекций медиа-художника Евгения Стрелкова стартует в Арсенале 11 апреля
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