Ещё
В столице пройдет IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице пройдет IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018» 

Управа района Куркино 2 часа назад
В целях реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в период с 21 по 24 июня 2018 года в парке «Сокольники» пройдет IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018».
Это главное событие года в области охраны труда в городе Москве, целью которого является привлечение внимания работодателей, работников и общественности к проблемам обеспечения охраны труда, объединение усилий органов государственной власти, органов надзора и контроля, объединений профсоюзов и работодателей для решения проблем безопасности и охраны груда па территории столицы, представление передовых технологий в области разработки и производства средств индивидуальной и коллективной защиты. специальной одежды и обуви, представление научно-исследовательских разработок по охране груда.
В этом году в рамках выставки впервые будет проведен московский городской фестиваль «Здоровье и безопасность». Два рабочих и два выходных дня мероприятия позволят любому желающему найти время и возможность принять участие в его насыщенной программе.
Также в рамках Выставки планируется рассмотрение актуальных проблем и тенденций в области охраны труда, трудовых отношений и здорового образа жизни. На площадках партнеров пройдут открытые тематические сессии, презентации, мастер-классы, ярмарки, спортивные турниры, дни здоровья, семейные викторины и интерактивные мероприятия.
Управа района Куркино: последние новости
В музее на подлодке неподалеку от Куркина 15 апреля пройдут бесплатные экскурсии Музыка Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, Дворжака прозвучит на улице Свободы В центре «Мои документы» на Новокуркинском шоссе увековечат имена героев Великой Отечественной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто2
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение