В столице пройдет IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018»

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в период с 21 по 24 июня 2018 года в парке «Сокольники» пройдет IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018».

Это главное событие года в области охраны труда в городе Москве, целью которого является привлечение внимания работодателей, работников и общественности к проблемам обеспечения охраны труда, объединение усилий органов государственной власти, органов надзора и контроля, объединений профсоюзов и работодателей для решения проблем безопасности и охраны груда па территории столицы, представление передовых технологий в области разработки и производства средств индивидуальной и коллективной защиты. специальной одежды и обуви, представление научно-исследовательских разработок по охране груда.

В этом году в рамках выставки впервые будет проведен московский городской фестиваль «Здоровье и безопасность». Два рабочих и два выходных дня мероприятия позволят любому желающему найти время и возможность принять участие в его насыщенной программе.

Также в рамках Выставки планируется рассмотрение актуальных проблем и тенденций в области охраны труда, трудовых отношений и здорового образа жизни. На площадках партнеров пройдут открытые тематические сессии, презентации, мастер-классы, ярмарки, спортивные турниры, дни здоровья, семейные викторины и интерактивные мероприятия.