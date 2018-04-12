Ещё
Лекция об искусстве Юго-Восточной Азии состоится в районе Арбат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекция об искусстве Юго-Восточной Азии состоится в районе Арбат 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Лекция «Изумрудное ожерелье экватора» пройдет 12 апреля в Государственном музее Востока.
О классическом периоде искусства Индонезии расскажет Галина Сорокина старший научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании.
Слушателей познакомят с важными памятниками архитектуры центральной и восточной Явы: святилищем Чанди на плато Диенг и храмовым 47-метровым комплексом Лоро Джонгранг.
На официальном сайте музея написано, что гостям обязательно покажут фотоматериалы и изображения каменной и металлической скульптуры классического периода.
Мероприятие входит в цикл лекций «Культура и искусство Юго-Восточной Азии».
Начало в 19:00.
Гостей ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 12 а.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Встреча с литовской поэтессой состоится в Доме-музее имени Марины Цветаевой Инсталляция швейцарского художника откроется в Государственном музее имени Алексея Щусева Лекция о киносериалах 1910-х годов пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто2
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение