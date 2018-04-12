Лекция об искусстве Юго-Восточной Азии состоится в районе Арбат

Лекция «Изумрудное ожерелье экватора» пройдет 12 апреля в Государственном музее Востока.

О классическом периоде искусства Индонезии расскажет Галина Сорокина старший научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании.

Слушателей познакомят с важными памятниками архитектуры центральной и восточной Явы: святилищем Чанди на плато Диенг и храмовым 47-метровым комплексом Лоро Джонгранг.

На официальном сайте музея написано, что гостям обязательно покажут фотоматериалы и изображения каменной и металлической скульптуры классического периода.

Мероприятие входит в цикл лекций «Культура и искусство Юго-Восточной Азии».

Начало в 19:00.

Гостей ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 12 а.