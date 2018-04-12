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Результаты работы за год представили воспитанники студии «Мир фантазии»
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Результаты работы за год представили воспитанники студии «Мир фантазии» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Воспитанники студии «Мир фантазии» представили итоги своей работы на выставке, которая открылась в «Центре культуры и спорта» в среду, 11 апреля.
— Вчера у нас открылась итоговая экспозиция студии декоративно-прикладного творчества «Мир фантазии» за 2017-18 творческий год. Такие мероприятия проходят каждый год: это как отчетный концерт у хореографических и вокальных коллективов. И дети, и взрослые выставили работы, выполненные в разных техниках: квиллинг, аппликация, декоративная вышивка, ганутель, роспись по дереву и стеклу. А сегодня, кстати, состоится торжественное открытие экспозиции. Для этого мероприятия руководитель студии Елена Титова подготовила презентацию «Новые технологии в декоративно-прикладном творчестве». Еще все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Стильные штучки», на котором Елена Леонидовна научит делать украшения: на занятиях, например, воспитанники создают броши, заколки, браслеты, украшения на шею, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Выставка работает в холле второго этажа в здании в Сумском проезде, 6А с 11:00 до 16:0. Она продлится до 14 апреля включительно. Вернисаж экспозиции состоится 12 апреля в 18:00.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/12/39794/
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