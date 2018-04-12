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В музее сказок побывали малыши из Коптева
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В музее сказок побывали малыши из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Первоклассники школы №1576, расположенной в Коптеве, посетили Музей истории полиграфии и Дом-музей сказок «Жили-были». Об этом сообщил представитель администрации школы.
— В музее сказок школьники познакомились с волшебными историями и почувствовали себя их героями, переодевшись в костюмы и поучаствовав в представлении. В Музее истории полиграфии ребята увидели материалы, на которых писали люди в средние века, инструменты для письма, книги эпохи Нового времени, познакомились с деятельностью русского первопечатника Ивана Федорова, — уточнил представитель образовательного учреждения.
Затем сотрудница музея провела для детей мастер-класс, на котором они учились писать египетские иероглифы. (ео)
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