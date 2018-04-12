Легендарный «Космос» и центр балета: что открыли на ВДНХ за год

12 апреля, в День космонавтики, на ВДНХ открыли отреставрированный павильон «Космос» с крупнейшим в России музейно-выставочным центром «Космонавтика и авиация». О том, что ждет гостей в этом центре и какие еще павильоны открыли на ВДНХ в последнее время, читайте в подборке портала Москва 24.

"Космонавтика и авиация" в павильоне «Космос» Посетители центра увидят более 120 образцов техники, в том числе макеты «Спутника-1», космического аппарата «Глонасс-К» и крупнейший экспонат — полноразмерный макет орбитальной станции «Мир». В центральной зоне экспозиции можно будет увидеть копии космических кораблей «Союз» и «Восход», а также многоразового возвращаемого аппарата «Алмаз» и МКС.

Под самым куполом на высоте более 30 метров установили макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А». Экспонат весом более тонны входит в экспозиционный раздел «Космодром будущего».

Кроме того, гости «Космонавтики и авиации» смогут увидеть две тысячи архивных документов, фото— и видеоматериалов. А ежегодно центр смогут посещать 20 тысяч человек.

Здание павильона является объектом культурного наследия федерального значения. Во время реставрации восстановили декор и стеклянный купол. На место вернули золотую люстру в виде кремлевской звезды.

Перед открытием павильона Сергей Собяин отметил в своем Twitter, что еще несколько лет назад в этом историческом павильоне торговали рассадой и вениками.

Международный центр балета в «Атомной энергии» В прошлом году в павильоне № 62 открылся Международный центр балета. Там москвичи могут научиться как классическим, так и народным танцам, джаз-модерну и другим видам хореографии. Также в центре проводят занятия по йоге. В целом курсы могут посещать как начинающие танцовщики, так и мастера. С расписанием можно подробнее ознакомиться на сайте.

Также в балетной школе проводятся тематические выставки, театральные, образовательные, научные, арт-резиденциальные и другие программы.

В разное время павильон назывался и «Строительные материалы», и «Охрана природы», и «Атомная энергия», и даже «Легкая промышленность». Само здание было построено в 1954 году и является памятником архитектуры. В ноябре 2015-го павильон, находившийся в аварийном состоянии, передали Фонду в поддержку международного центра балета на 15 лет. И за два года здание полностью отреставрировали за счет инвестора.

Музей кино в «Водном хозяйстве» Музей кино открылся в октябре прошлого года. Сейчас в здании работают три кинозала, зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, аудитории для лекций по истории и теории киноискусства, кинобуфет и фирменный магазин.

На постоянной экспозиции можно увидеть костюмы киногероев, снимки со съемочных площадок, исторические афиши и плакаты, диафильмы, эскизы, кино— и фототехнику, живопись, графику, мебель и книги. В музее гости могут посетить мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна с его личными вещами, рисунками и рукописями, а также там хранятся фонды Государственного центрального музея кино.

Здание павильона было построено еще в начале 1950-х. Подробнее о его экспонатах и работе можно узнать на официальном сайте.

Дом книги В отреставрированном павильоне № 516 сейчас работает книжный клуб. Здесь можно найти и почитать самую разную литературу. Плюс, в клубе регулярно проходят дискуссии и образовательные проекты.

Дом поделен на несколько тематических зон. Классический читальный зал соседствует с зоной для отдыха с диванами, пуфиками и пледами. В лектории проводятся встречи с писателями и литературные вечера. Там же проходят презентации новых книг и кинопоказы. В павильоне также работают кафе и книжный магазин.

В библиотеке «Дома книги» есть как художественные произведения, так и нон-фикшн, в том числе редкие малотиражные издания. Подобрать книги гостям помогает профессиональный литературовед.

Подробнее о работе павильона — по ссылке.

Музей пчеловодства В музее посетителей ждет множество экспонатов, связанных с работой пчеловодов. Там можно увидеть одежду и инструменты бортников 300-летней давности и современных пчеловодов, старинные восковые свечи и посуду для хранения меда.

В павильоне работают интерактивно-игровой и мультимедийный залы, где проходят тематические игры и показывают фильмы о жизни пчел. В зоне VR с помощью технологий виртуальной реальности можно почувствовать себя настоящим пчеловодом и поучаствовать во всех этапах производства меда. Также в музее можно купить натуральную продукцию пасечников и сувениры.

Собственно, павильон № 28 был построен в 1954 году, в то время он назывался «Главхлеб». В 1990-е и нулевые годы в этом павильоне, как и во многих других, велась розничная торговля.

Дом культуры Павильон № 84 «Дом культуры» открыли в декабре прошлого года. Сегодня в ДК работают молодежная студия брейк-данса, музыкальные студии, школы танца и Театр художественного слова и миниатюр.

В здании восстановили все элементы внешнего и внутреннего декора, лепнину очистили от поздних наслоений краски. Кроме того, там восстановили кровлю, входные двери, окна и сцену. Реставраторам удалось вернуть первоначальный облик даже подлинным люстрам.

Павильон был построен в середине прошлого века и с тех пор не ремонтировался. До 1959 года он назывался «Колхозный дом культуры». Здание с портиком в духе итальянских вилл Палладио стало важным культурным центром ВСХВ.

Физкультура и спорт В отреставрированном павильоне № 27 «Физкультура и спорт» работает зал для занятий кроссфитом, кросслайтом, гимнастикой, тяжелой атлетикой и другими видами спорта. В зале есть оборудование для разнообразных тренировок и растяжки: функциональная рама, гребные и велотренажеры, GHD-тренажер для подъема корпуса и другие.

Сейчас в павильоне по субботам проходят бесплатные тренировки по кроссфиту. С собой нужно взять только удобную спортивную одежду и кроссовки, а все необходимое снаряжение предоставят на месте. Для новичков подготовили вводный курс — кроссфит on-ramp, в рамках которого профессионалы покажут, как правильно отжиматься, выполнять упражнения с гирей, штангой и другими снарядами.

Выставочный центр в «Гидрометеорологии» В павильоне № 16 «Гидрометеорология» возле Хованского входа год назад открылся выставочный зал и информационный центр. Там работает бесплатный wi-fi, посетители могут скачать приложение «Путеводитель по ВДНХ», посмотреть афишу мероприятий и оставить отзыв. Здесь можно также подзарядить гаджет и получить карту выставки или путеводитель (в главном зале павильона проходят выставки современного искусства).

Павильон построили в 1954 году, и до 1966-го он назывался «Гидрометеослужба». В советские годы там работал музей, в котором можно было узнать, чем занимаются метеорологи и как составляются прогнозы. В 1990-х годах здесь тоже велась торговля.

Во время реставрации в здании усилили фундаменты, полностью поменяли кровлю, остекление башни и витражные стекла. В павильоне воссоздали аутентичную гранитную лестницу на второй этаж