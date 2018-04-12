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Печальные фигуры костромских бурлаков могут оказаться на берегу Волги
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Печальные фигуры костромских бурлаков могут оказаться на берегу Волги 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В деревне Русиново (Красносельский район) может появиться музей бурлачества, узнал KOSTROMA.TODAY. Авторы проекта — плесские бизнесмены.
По информации Krasnoenews, сейчас они думают, где будет располагаться музей — в Плесе или в Русиново.
«У нас есть старинная фотография, по которой сделаем макет баржи и разместим на ней экспозицию: старые фотографии, старинный корабельный штурвал…. Есть договорённость с мастером-краснодеревщиком, который может сделать деревянные статуи бурлаков. Мы разместили бы их на берегу и «передали» им с баржи канат. Это был бы туристический объект, каких на Волге пока нет», — рассказал управляющий причалом в Плесе Алексей МАКАРОВ.
Подобные экспозиции есть в Самаре и Рыбинске.
В начале XX века Плес был центром бурлачества.
Бурлаки располагались на левом берегу, а в Плесе, как крупном торговом центре Костромской губернии, было место разгрузки судов.
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