Печальные фигуры костромских бурлаков могут оказаться на берегу Волги

В деревне Русиново (Красносельский район) может появиться музей бурлачества, узнал KOSTROMA.TODAY. Авторы проекта — плесские бизнесмены.

По информации Krasnoenews, сейчас они думают, где будет располагаться музей — в Плесе или в Русиново.

«У нас есть старинная фотография, по которой сделаем макет баржи и разместим на ней экспозицию: старые фотографии, старинный корабельный штурвал…. Есть договорённость с мастером-краснодеревщиком, который может сделать деревянные статуи бурлаков. Мы разместили бы их на берегу и «передали» им с баржи канат. Это был бы туристический объект, каких на Волге пока нет», — рассказал управляющий причалом в Плесе Алексей МАКАРОВ

Подобные экспозиции есть в Самаре и Рыбинске.

В начале XX века Плес был центром бурлачества.

Бурлаки располагались на левом берегу, а в Плесе, как крупном торговом центре Костромской губернии, было место разгрузки судов.