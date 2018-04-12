Российский тур Мумбайского международного фестиваля начнется в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. / ТАСС /. Первый российский тур Мумбайского международного фестиваля современного искусства (Индия) начнется в Екатеринбурге в апреле. Об этом сообщила ТАСС Елена Шипицына — арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства, на площадке которой пройдет мероприятие.

"В прошлом году куратор и продюсер фестиваля Минту Дека побывал в Екатеринбурге. Он посетил многие площадки, в том числе нашу, и у него возник интерес к работе нашей галереи. В течение месяца мы вели переговоры, и в итоге первый российский тур Мумбайского фестиваля начнется с Екатеринбурга. Следующими пунктами станут Санкт-Петербург и Москва", — сказала Шипицына.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 апреля. Свои работы в екатеринбургской галерее приставят 25 артистов из пяти стран. «В основном это страны Азии. Минту Дека лично приедет открывать фестиваль», — отметила собеседница агентства.

В программе фестиваля — встречи с иностранными и отечественными художниками, мастер-классы и концертные выступления. Екатеринбургская галерея современного искусства выступит партнером фестиваля и презентует проекты молодых уральских авторов, добавила Шипицына.

"Мы представим имена тех художников, чье творчество связано с переосмыслением городской среды и поиском новых языковых приемов искусства. Например, Владимир Абих и Слава ПТРК представляют социальный стрит-арт проект «Уличная грязь», исследующий проблему гуманистического кризиса современного общества. Ирина и Станислав Шминке работают со световыми объектами, инсталлируя их в монотонное однообразие городской среды как маяки оптических иллюзий. В рамках фестиваля они представят интерактивный объект «Диван счастья», с которым зритель сможет ощутить, каково это — побыть застывшим в вечности экспонатом музея", — пояснили в пресс-службе галереи.

Мумбайский международный фестиваль современного искусства (Индия) проходит уже в десятый раз. Его организатор — индийская компания «Smd Foundation», основным профилем которой является подготовка арт-фестивалей по всему миру. Компания основана в 2012 году куратором и продюсером Минту Дека.