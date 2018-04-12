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Опубликован предварительный список корейских компаний-участниц ИННОПРОМ-2018
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Опубликован предварительный список корейских компаний-участниц ИННОПРОМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Москва, 12 апреля. Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) представило предварительный список корейских компаний, которые примут участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. Выставка пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. В этом году Республика Корея выступает страной-партнером ИННОПРОМ. В состав национальной экспозиции вошли 103 ведущих предприятия Кореи, лидеров в таких промышленных отраслях как машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование, металлообработка, потребительские товары.
Свою продукцию на стендах представят: Doosan Infracore, P. T. Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие. Полный предварительный список компаний опубликован на сайте ИННОПРОМ.
Республика Корея — одна из стран-лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического развития и объему торгового оборота с Россией. На ИННОПРОМ-2018 страна-партнёр представит достижения ведущих отраслей корейской промышленности, инновационные разработки, инвестиционные возможности и перспективы технологического сотрудничества.
Кроме выставки планируется ряд деловых мероприятий. Одним из ключевых станет российско-корейский бизнес форум с участием глав официальных делегаций России и Кореи. Также страна-партнер подготовила обширную культурную программу, которая начнется в Екатеринбурге задолго до начала работы выставки. Кульминацией станут яркие выступления корейских артистов на торжественном открытии ИННОПРОМ-2018 9 июля.
9-ая Международная выставка пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство».
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