Совет ветеранов метрополитена открыл выставку творческих работ сотрудников

Кто умеет работать, умеет и отдыхать, особенно если отдых связан с интересным хобби. В фойе актового зала Управления метрополитена сотрудники продемонстрировали результаты своего творчества.

Разнообразные поделки из дерева, картины, вышивка радовали глаз. Чего только не умеют метрополитеновцы! Вот деревянные ложки, украшенные тонкой резьбой, рядом — вязаные куклы ручной работы. Немало картин и художественных фотографий.

— Жюри определит победителя, хотя это нелегкая работа, — рассказал член Совета ветеранов Валерий Грушнин.