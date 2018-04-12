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Совет ветеранов метрополитена открыл выставку творческих работ сотрудников
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Совет ветеранов метрополитена открыл выставку творческих работ сотрудников 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Кто умеет работать, умеет и отдыхать, особенно если отдых связан с интересным хобби. В фойе актового зала Управления метрополитена сотрудники продемонстрировали результаты своего творчества.
Разнообразные поделки из дерева, картины, вышивка радовали глаз. Чего только не умеют метрополитеновцы! Вот деревянные ложки, украшенные тонкой резьбой, рядом — вязаные куклы ручной работы. Немало картин и художественных фотографий.
— Жюри определит победителя, хотя это нелегкая работа, — рассказал член Совета ветеранов Валерий Грушнин.
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