Ведущие немецкие промышленные компании примут участие в ИННОПРОМ-2018

Москва, 12 апреля. Германия подтвердила свое участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Немецкие компании принимают участие в выставке с 2010 года. В прошлом году Германия расширила формат работы в рамках экспозиции: на ИННОПРОМ-2017 ФРГ впервые представила свои предприятия на национальном стенде, на площадке было презентовано 15 компаний. В число участников вошли Maschinenfabrik Berthold Hermle (производитель фрезерных станков и обрабатывающих центров), SHW (металообрабатывающие станки), Pilz (системы автоматизации) и другие.

"Немецкие компании ценят выставку за возможность прямого доступа к российским заказчикам за пределами столицы. Немецкий бизнес возлагает определенные надежды на участие в выставке", — отметил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль.

В 2018 году выставку планируют посетить производитель систем для анализа качества воды Hach Lange, а также Kracht GmbH, выпускающий промышленную гидравлику. В числе гостей также компании Hauhinco Maschinenfabrik и Hydrotechnik GmbH и другие. С полным списком участников национального стенда Германии на ИННОПРОМ можно ознакомиться здесь: http://www.innoprom.com/upload/Exhibitor%20List_Innoprom%202018_German%20Pavilion.pdf Кроме выставки представители немецкого бизнеса и профессиональных ассоциаций приняли участие в деловых мероприятиях, включая Российско-немецкий промышленный форум.

В дни ИННОПРОМ-2017 Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) и Союз машиностроителей Германии (VDMA) организовали два деловых мероприятия в рамках Российско-Немецкого форума: круглый стол «Цифровизация промышленности: немецкий опыт» и форум «Наращивание производства в России — реальная перспектива для немецкого машиностроения».

Такой форум на ИННОПРОМ проходил впервые. В дискуссиях приняли участие глава московского офиса VDMA Свен Флассхофф , президент GEA в России Оливер Ческотти, генеральный директор Herrenknecht Russia Хеннинг Йоханнес и другие. Партнер форума VDMA высоко оценил эффективность мероприятия, поскольку представителям немецкой и российской стороны удалось обсудить проблемы производителей и оценить перспективы сотрудничества в проектах машиностроения. Германия сегодня занимает второе место после Китая по объему товарооборота с РФ (9%). В 2018 году немецкий бизнес намерен наращивать деловую активность и увеличивать инвестиции в российскую экономику.

9-ая Международная выставка пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство».