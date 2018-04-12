В рамках Платоновфеста в Воронеже пройдут выставки Пиросмани и Родченко

Платоновский фестиваль искусств, который пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня, объявил выставочную программу — в этом году воронежцев порадуют по-настоящему громкими именами.

Из музея изобразительных искусств имени Пушкина приедет выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства французского художника Фернана Леже. Более 50 экспонатов будут выставлены с музее имени Крамского с 6 июня по 29 июля. Фернан Леже — зачинатель кубизма, стоящий в одном ряду с Пикассо и Браком.

Имя авангардиста Александра Родченко известно даже людям, далеким от искусства, ведь именно его плакаты легли в основу дизайна и рекламы в СССР. На Платоновском фестивале можно будет увидеть фотографии Родченко из коллекции Мультимедиа Арт Музея, а курировать эту выставку будет директор музея и известный в России культурный деятель Ольга Свиблова . 70 фотографий будут выставлены в стенах музея имени Крамского с 6 июня по 1 июля.

Самая необычная выставка развернется в фестивальном арт-центре Платоновфеста — Доме губернатора. Всего десять дней — с 7 по 17 июня — там будут располагаться картины и объекты из земли, сделанные современным московским художником Михаилом Рошняком. Художник вдохновлялся творчеством Платонова, а выставку назван «Котлован».

Наконец, Воронежский театр оперы и балета с 8 по 16 июня украсят фотографии журналиста Владимира Луповского, посвященные современному танцу. Проект проходит совместно с Французским институтом в Париже.