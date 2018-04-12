Ещё
В рамках Платоновфеста в Воронеже пройдут выставки Пиросмани и Родченко
Далее:
Читайте также:
Ещё

В рамках Платоновфеста в Воронеже пройдут выставки Пиросмани и Родченко 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Платоновский фестиваль искусств, который пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня, объявил выставочную программу — в этом году воронежцев порадуют по-настоящему громкими именами.
Из музея изобразительных искусств имени Пушкина приедет выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства французского художника Фернана Леже. Более 50 экспонатов будут выставлены с музее имени Крамского с 6 июня по 29 июля. Фернан Леже — зачинатель кубизма, стоящий в одном ряду с Пикассо и Браком.
Имя авангардиста Александра Родченко известно даже людям, далеким от искусства, ведь именно его плакаты легли в основу дизайна и рекламы в СССР. На Платоновском фестивале можно будет увидеть фотографии Родченко из коллекции Мультимедиа Арт Музея, а курировать эту выставку будет директор музея и известный в России культурный деятель Ольга Свиблова. 70 фотографий будут выставлены в стенах музея имени Крамского с 6 июня по 1 июля.
Традиционная выставка, связанная с театром, развернется в галерее Камерного театра. На ней можно будет увидеть работы выдающегося театрального художника Эдуарда Кочергина. Помимо эскизов декораций и костюмов в экспозиции будут представлены макеты и фотографии из спектаклей. Эдуард Кочергин работал с самыми крупными мэтрами отечественной театральной сцены: Георгием Товстоноговым, Анатолием Эфросом, Юрием Любимовым, Камой Гинкас, Генриеттой Яновской, Львом Додиным и многими другими.
Самая необычная выставка развернется в фестивальном арт-центре Платоновфеста — Доме губернатора. Всего десять дней — с 7 по 17 июня — там будут располагаться картины и объекты из земли, сделанные современным московским художником Михаилом Рошняком. Художник вдохновлялся творчеством Платонова, а выставку назван «Котлован».
В выставочном зале на Кирова с 8 июня по 1 июля будет работать выставка самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани и «компании», в которую войдут представители наивного искусства Анри Руссо, Павел Леонов, Катя Медведева, Владимир Зазнобин и Елена Волкова и авангардисты Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Владимир Татлин, Давид Бурлюк и другие.
Наконец, Воронежский театр оперы и балета с 8 по 16 июня украсят фотографии журналиста Владимира Луповского, посвященные современному танцу. Проект проходит совместно с Французским институтом в Париже.
АиФ: последние новости
Орловцев приглашают на бесплатную выставку «Кладезь» В Воронеже откроется одна из самых масштабных фотовыставок о дикой природе Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто2
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение