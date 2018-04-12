«Преодоление»: вера в жизнь

Выставка «Преодоление» продлится в Новом Манеже до 22 апреля. Организаторы надеются, что проект позволит привлечь внимание людей к вопросу важности развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине.

Паллиативная помощь — одна из самых сложных и важных проблем в современном обществе. Еще сравнительно недавно она входила в число избегаемых тем, которые не принято было обсуждать и которые, как считали многие, касались только самих людей и их близких.

Но в течение последних нескольких лет было сделано многое для того, чтобы решение этого вопроса перестало быть локальным, а вышло на государственный уровень.

Правительство, профильные министерства, общественные организации, благотворительные фонды, бизнес и медицинское сообщество объединили усилия для того, чтобы о важности и необходимости паллиативной помощи знали не только специалисты, но и каждый гражданин нашей страны.

И результаты этой работы уже видны: сегодня само понятие «паллиативная помощь» вызывает ассоциации не с обреченностью и неизбежностью, а с возможностью и необходимостью действовать, помогать людям жить полной жизнью, поддерживать их и делать все для того, чтобы каждый наступающий день приносил положительные эмоции.

Наиболее частый и тягостный симптом, сопутствующий тяжелым заболеваниям, — это сильная, нестерпимая боль, не дающая пациенту думать ни о чем другом. По оценке Всемирной организации здравоохранения , из-за недостатка доступа к контролируемым обезболивающим лекарственным средствам страдают десятки миллионов людей, а число пациентов, нуждающихся в обезболивающих препаратах в России, достигло 400 тысяч человек.

Поэтому главная задача современной паллиативной медицины — уменьшение или полное снятие боли, а также лечение других симптомов и побочных эффектов сопутствующей или поддерживающей терапии. Специалисты отмечают, что ситуация с паллиативной помощью в России значительно улучшилась за последние годы.

Паллиативная помощь и возможность облегчения страданий тяжело или неизлечимо больных людей не могли оставить равнодушными не только медиков и фармацевтов, но и творческих людей. Картины для выставки «Преодоление» отбирал куратор проекта, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский. В экспозицию вошло около 70 японских работ, представленных учащимися двух крупнейших университетов — Университета искусств Мусасино и Университета искусств Тама, а также 50 работ российских молодых художников. Герои экспозиции борются не только со своими страданиями и болью, но и с человеческим равнодушием, и каждый художник по-своему интерпретирует эту проблему — от сдержанных и лаконичных работ до ярких и эмоциональных живописных решений.

Компания «Такеда» с 2016 года выступает организатором подобных экспозиций. В компании уверены: такие проекты играют немаловажную роль в развитии паллиативной медицины в России, так как повышают осведомленность общества о ее существовании.

«2018-й — знаменательный год для нашей компании. Это год культурного обмена между Россией и Японией. Также в этом году компания отмечает 25 лет работы на фармацевтическом рынке России. Мы рады тому, что именно в этом году наш проект «Такеда. Боль и воля» приобретает международный масштаб. Выступая организатором международных выставок «Преодоление», посвященных вопросу важности развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине, мы стремились показать, насколько этот вопрос актуален для наших стран. Я искренне надеюсь, что выставки в Петербурге и Москве привлекут внимание широкой общественности и с помощью эмоционального языка искусства мы будем способствовать развитию социально-ответственного общества», — в преддверии выставок сказал Андрей Потапов , генеральный директор компании «Такеда Россия», глава региона СНГ.

Он также уверен, что изменить отношение людей к паллиативной помощи и информировать пациентов и их родственников надо всеми возможными способами, в том числе и на языке искусства.

* На правах рекламы