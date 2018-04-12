Тайны красивых платьев: выставка Васильева

Фонд историка моды Александра Васильева предоставила экспонаты из коллекции, а экскурсоводы новосибирского краеведческого музея рассказывают о том, как изменилась платья на Руси, как соответствовали друг другу высокая парижская и высокая советская мода. О том, почему шляпные булавки были запрещены в общественном транспорте. Когда исчезли корсеты и кринолины.

Временной отрезок в 125 лет — это посвящение Новосибирску. В этом году город отмечает свое 125-летие, выставка модного платья — подарок коллекционера новосибирцам.

Выставка представляет платья из коллекции Александра Васильева с 1890-х годов. Домашние платья из шелка и муслина с кружевными вставками, бальные платья с робким еще декольте, платья в византийском стиле начал века и роскошные наряды парижских модниц кануна первой мировой войны. История, которую можно потрогать руками…

Шляпки для длинных волос, шляпки для коротких волос, сумочки и расшитые бисером кошельки. Можно бесконечно смотреть, можно выбирать себе фасоны — многие их коллекционных платьев и сегодня актуальны и модны.