Иу /пров. Чжэцзян/, 12 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка электронной коммерции — 2018 в среду открылась в городе Иу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.
Иу /пров. Чжэцзян/, 12 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка электронной коммерции — 2018 в среду открылась в городе Иу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.
Иу /пров. Чжэцзян/, 12 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка электронной коммерции — 2018 в среду открылась в городе Иу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.
Иу /пров. Чжэцзян/, 12 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка электронной коммерции — 2018 в среду открылась в городе Иу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.