Новосибирскую «Монстрацию» покажут на выставке «Искусство 2000-х» в Третьяковской галерее

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. / ТАСС /. Ежегодное шуточное первомайское шествие с абсурдными плакатами «Монстрация» представят в рамках выставки «Искусство 2000-х», которая откроется 27 апреля в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Об этом ТАСС сообщил создатель и идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов.

"Монстрация" — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства. С 2015 года возникли сложности с согласованием акции, Лоскутов несколько раз привлекался к административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.

"В Третьяковской галерее 27 апреля откроется выставка «Искусство 2000-х». Про эту выставку мы общаемся с представителями галереи с начала прошлого года, там что-то откладывалось, но сейчас, наконец, они готовы ее открыть и просят представить в каком-то виде «Монстрацию», — сказал Лоскутов.

Формат, в котором «Монстрация» попадет в Третьяковскую галерею, еще обсуждается. Лоскутов предположил, что это могут быть фотографии, оригинальные или восстановленные транспаранты шествия. Временные рамки ограничены 2010 годом.

На сайте Третьяковской галереи сообщается, что выставка разместиться в двух залах с 27 апреля по 22 июля. Она охарактеризована как «первый опыт музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века». Отмечается, что проект продемонстрирует разнообразие идей и практик, которые появились в этот период: нонспектакулярное искусство, эстетика взаимодействия, симуляционизм, социальные проекты и политические акции, связанные с новым поколением художников.

Предполагается показать около 100 произведений — живопись, графику, объекты, инсталляции и видеоработы.

Нешуточные согласования

Традиция проведения «Монстраций» давно стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. «монстрантов», в 2015-2017 годах — по 2-3 тысячи. Со временем к акции стали присоединяться в других городах. В 2017 году Первомай встретили альтернативным шествием примерно в 10 городах России, а также в Одессе (Украина), Тарту (Эстония) и Праге (Чехия).

После несогласованной акции в 2015 году Лоскутов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД , были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5 тыс. рублей.

Мероприятие 1 мая 2016 года было согласовано мэрией, «монстранты» прошли сразу за организованным администрацией города «Всешествием» и по заявке последнего, но после мероприятия Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия — полиция и суд сочли, что «Монстрация» не является культурным мероприятием и требует другого согласования.

На выходе из Центрального райсуда, где он был оштрафован, Лоскутов снова был доставлен в отделение полиции, а оттуда в Октябрьский районный суд Новосибирска. Ему было предъявлено еще одно обвинение по ст. 20.2 КоАП РФ — за организацию несогласованного митинга на ступенях библиотеки (ГПНТБ). Судья с доводами полиции не согласилась и дело прекратила за отсутствием состава правонарушения.

В 2017 году «монстранты» прошли в составе общегородского шествия и проблем с законом ни у кого не возникло.