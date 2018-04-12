COS могут стать специальным гостем Pitti Uomo

Марка COS, принадлежащая компании H&M, возможно, примет участие в выставке мужской одежды Pitti Uomo, которая пройдет во Флоренции с 12 по 15 июня. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на итальянский сайт Fashion Magazine (сам сайт не приводится). Согласно источнику, COS проведет показ. Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда в Pitti Uomo будет участвовать демократичный бренд. Впрочем, и COS, и организаторы выставки от комментариев пока отказались.