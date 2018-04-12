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В Петербурге открылась выставка, рассказывающая о рождении образа Василия Теркина
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В Петербурге открылась выставка, рассказывающая о рождении образа Василия Теркина 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 100-летию военной газеты «На страже Родины», на страницах которой впервые появился образ Василия Теркина, ставшего затем героем поэмы Александра Твардовского, открылась в Военно-историческом музее Артиллерии в Петербурге. Образ удалого остроумного красноармейца придумала редакция газеты во время Зимней войны 1939 — 1940 годов с Финляндией.
"Теркин родился на страницах газеты «На страже Родины», коллектив которой накануне Зимней войны усилили писателями и литераторами: Николаем Тихоновым, Александром Твардовским, еще рядом поэтов. Поскольку война была очень сложная, нужно было поднимать дух солдат, и родился такой образ — Василий Теркин. Изначально это случилось 5 декабря 1939, когда этой фамилией подписали фельетон, потом этой фамилией стали подписываться штатные авторы, потом солдаты стали писать в газету, подписываясь Василием Теркиным, он стал народным героем", — рассказал ТАСС куратор выставки, ответственный редактор газеты «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.
В годы новой войны, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, авторы, которые к тому времени служили уже в разных военных изданиях, решили вернуться к полюбившемуся образу. «Один из важнейших элементов этой выставки, что Теркин появился опять в годы Великой Отечественной войны еще до поэмы Твардовского. Твардовский служил в это время на Западном фронте в газете, а здесь, у нас, на Ленинградском фронте в газете „На страже Родины“ в тяжелейших условиях, в годы блокады решили вернуться к образу Василия Теркина, чтобы поднять моральный дух войск», — пояснил Мартынкевич.
На выставке представили сборник историй, рассказывающих о приключениях Теркина на Ленинградском фронте. Книгу выпустили в 1942 году в одно время с первыми главами поэмы Твардовского.
Помимо выпусков, посвященных Теркину, на выставке можно увидеть издания «На страже Родины» разных лет — времен Гражданской войны, послевоенного времени, современные выпуски газеты. Также в музее покажут фронтовые записи в блокнотах корреспондентов газеты военных лет.
Газета «На страже Родины» появилась в 1918 году в годы Гражданской войны. Сегодня она является изданием Западного военного округа.
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