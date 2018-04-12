Выставка фантастических картин Нисо Атахановой откроется вблизи Марьиной Рощи

Экспозиция фантастических картин художницы Нисо Атахановой начнет свою работу вблизи Марьиной Рощи. Всех желающих ждут с 13 апреля в пространстве «Аудитория», расположенном на территории Хлебозавода № 9 на Новодмитровской.

— Художница создает собственный фантастический мир, в котором гармонично уживаются мифические существа, тропические растения, горы нереальных цветов и лабиринты ярких снов. С помощью своего творчества Нисо дает зрителю по-другому взглянуть на повседневность и вспомнить о главных ценностях, о которых мы часто забываем в суете: доброта, природа, красота, любовь, мир, баланс, — сообщил представитель пространства «Аудитория».

Открытие состоится в 19.00. Напомним, Хлебозавод № 9 находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1. Вход свободный. (то)