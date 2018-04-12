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Тематическая экспозиция открылась во Внуковском
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Тематическая экспозиция открылась во Внуковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Сотрудники библиотеки Культурного центра «Внуково» 9 апреля открыли познавательную экспозицию «Драматург на все времена», которая посвящена 195-летию со дня рождения Александра Островского.
— В рамках мероприятия мы планируем провести книжную выставку под названием «Вечер-портрет». На ней мы представим вниманию гостей редкие издания. Например, продемонстрируем книгу, в которой есть к пьесам Александра Островского. Это мероприятие состоится 20 апреля, — рассказали представители библиотеки КЦ.
Сейчас на экспозиции представлены биографические материалы и различные работы литературоведов о творчестве драматурга.
Выставку можно посетить в любой день с 13:00 до 20:00. Она будет действовать до 27 апреля.
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