Тематическая экспозиция открылась во Внуковском

Сотрудники библиотеки Культурного центра «Внуково» 9 апреля открыли познавательную экспозицию «Драматург на все времена», которая посвящена 195-летию со дня рождения Александра Островского

— В рамках мероприятия мы планируем провести книжную выставку под названием «Вечер-портрет». На ней мы представим вниманию гостей редкие издания. Например, продемонстрируем книгу, в которой есть к пьесам Александра Островского. Это мероприятие состоится 20 апреля, — рассказали представители библиотеки КЦ.

Сейчас на экспозиции представлены биографические материалы и различные работы литературоведов о творчестве драматурга.

Выставку можно посетить в любой день с 13:00 до 20:00. Она будет действовать до 27 апреля.