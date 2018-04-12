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В галерее «Граунд Ходынка» Щукина проведут «Тотальный диктант»
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В галерее «Граунд Ходынка» Щукина проведут «Тотальный диктант» 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В галерее-мастреской «Граунд Ходынка», которая находится в Щукине, 14 апреля проведут акцию «Тотальный диктант».
— Диктант прочтет Григорий Заславский — российский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС с 2016 года, кандидат филологических наук, — сообщили в пресс-службе галереи.
Начало в 14.00. Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Адрес проведения: ул. Ирины Левченко, д. 2.
Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой — показать, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. (ео)
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