В галерее «Граунд Ходынка» Щукина проведут «Тотальный диктант»

В галерее-мастреской «Граунд Ходынка», которая находится в Щукине, 14 апреля проведут акцию «Тотальный диктант».

— Диктант прочтет Григорий Заславский — российский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС с 2016 года, кандидат филологических наук, — сообщили в пресс-службе галереи.

Начало в 14.00. Вход свободный. Регистрация по ссылке.

Адрес проведения: ул. Ирины Левченко, д. 2.

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой — показать, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. (ео)