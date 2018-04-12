«Очень простая история» возвращается в Орёл

Показ спектакля по пьесе драматурга Марии Ладо «Очень простая история» состоится 13 апреля в 19.00 в театре для детей и молодежи «Свободное пространство».

Постановка о любви и жертвенности вновь возвращается на сцену театра, сообщили в пресс-службе.

Режиссер спектакля — выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства (мастерская лауреата Государственной премии Геннадия Тростянецкого) Наталья Черных . Художник — Ольга Фарафонова (Санкт-Петербургская академия театрального искусства, мастерская засл. деятеля искусств России Владимира Фирера ).

Премьера спектакля состоялась 31 мая 2003 года. И до 2013 года современная притча с неизменным успехом шла на сцене театра «Свободное пространство». А герои спектакля за эти десять лет стали для многих любимыми и родными.

Спектакль «Очень простая история» успешно гастролировал не только по городам Черноземья, но и выезжал в ближнее зарубежье — белорусский Витебск. А также принимал участие в Международном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.

В пресс-службе театра отмечают, что начинается возрождение любимого спектакля на родной сцене. За это время произошли некоторые изменения в актерском составе. Так, теперь роль Алексея вместо Стаса Иванова будет играть Алексей Григорьев , а роль Петуха в паре с Олегом Семичевым будет играть Юрий Мартюшин