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Свою столетнюю газету Западный военный округ чествует выставкой в петербургском Музее артиллерии
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Свою столетнюю газету Западный военный округ чествует выставкой в петербургском Музее артиллерии 

Интересант 1 час назад
В петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открывается выставка «Один век военной газеты», посвященная 100-летнему юбилею издания Западного военного округа «На страже Родины», сообщает пресс-служба ЗВО.
В экспозиции представлены подшивки газеты 20-70 годов прошлого века, в том числе времен советско-финляндской войны и блокады Ленинграда, архивные фотографии, боевое знамя и награды газеты, письма с фронтов Великой Отечественной, материалы известных сотрудников издания — Николая Тихонова, Александра Прокофьева, Александра Твардовского, Виссариона Саянова, Михаила Дудина.
Первый номер газеты с названием «Красная Армия» вышел 1 мая 1918 года. Издание переименовывалось в «Вооруженный народ», «Боевую правду», а с 10 ноября 1921 года печатный орган Петроградского военного округа стал «Красной звездой». 4 февраля 1938 года газета Ленинградского военного округа вышла под названием «На страже Родины».
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