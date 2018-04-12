Свою столетнюю газету Западный военный округ чествует выставкой в петербургском Музее артиллерии

В петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открывается выставка «Один век военной газеты», посвященная 100-летнему юбилею издания Западного военного округа «На страже Родины», сообщает пресс-служба ЗВО.

Первый номер газеты с названием «Красная Армия» вышел 1 мая 1918 года. Издание переименовывалось в «Вооруженный народ», «Боевую правду», а с 10 ноября 1921 года печатный орган Петроградского военного округа стал «Красной звездой». 4 февраля 1938 года газета Ленинградского военного округа вышла под названием «На страже Родины».