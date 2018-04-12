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В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию печатного органа ЗВО — газеты «На страже Родины»
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В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию печатного органа ЗВО — газеты «На страже Родины» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Посетителям будут представлены редкие архивные фотографии, документы, Боевое знамя и награды газеты, письма-отклики с фронтов, блокадные сводки и творческие материалы известных сотрудников.
В преддверии 100-летия издания печатного органа Западного военного округа (ЗВО) «На страже Родины» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России (Санкт-Петербург) открывается выставка «Один век военной газеты».
Посетители выставки смогут увидеть подшивки газет 20-70 годов прошлого века, в том числе выходивших в годы советско-финляндской войны (1939–1940 гг.) и блокады Ленинграда.
Гостям будут представлены редкие архивные фотографии, документы, Боевое знамя и награды газеты, в частности, орден Красного Знамени, письма-отклики с фронтов, блокадные сводки, творческие материалы известных сотрудников «На страже Родины»: Николая Тихонова, Александра Твардовского, Александра Прокофьева, Виссариона Саянова, Михаила Дудина и Всеволода Кочеткова.
В открытии выставки примут участи военные журналисты разных лет, ветераны издания и фронтовики Великой Отечественной войны.
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