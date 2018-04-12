В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию печатного органа ЗВО — газеты «На страже Родины»

Посетителям будут представлены редкие архивные фотографии, документы, Боевое знамя и награды газеты, письма-отклики с фронтов, блокадные сводки и творческие материалы известных сотрудников.

В преддверии 100-летия издания печатного органа Западного военного округа (ЗВО) «На страже Родины» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России (Санкт-Петербург) открывается выставка «Один век военной газеты».

Посетители выставки смогут увидеть подшивки газет 20-70 годов прошлого века, в том числе выходивших в годы советско-финляндской войны (1939–1940 гг.) и блокады Ленинграда.

В открытии выставки примут участи военные журналисты разных лет, ветераны издания и фронтовики Великой Отечественной войны.