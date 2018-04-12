Юные художники Академического района представили на выставке рисунки на тему «Космос 2018»

В центре спорта и досуга «Орион» можно увидеть выставку работ воспитанников художественной студии «Палитра» на тему «Космос 2018».

Юные художники под руководством педагога студии Л. Н. Хлестовой с огромным энтузиазмом и неисчерпаемой фантазией создавали свои произведения в различных техниках исполнения: акварель, гуашь, пастель, чтобы представить их в экспозиции. Это и художественные произведения, и взгляд ребят на будущее космонавтики. На одном из рисунков, например, можно увидеть изумленного инопланетянина, увидевшего, как «Земляне прилетели!».

Выставка ждет гостей в центре досуга «Орион» по адресу: ул. Новочеремушкинская д. 8