Нарзанную галерею в Кисловодске планируется отреставрировать к октябрю

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Реставрацию здания Нарзанной галереи в Кисловодске Ставропольского края планируется завершить к 1 октября. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы в Совете Федерации заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

"Касаемо Нарзанной галереи, в данный момент ведутся у нас работы по капитальному ремонту. Мы планируем завершить их к 1 октября", — сказал он.

Ранее пресс-служба администрации Кисловодска сообщила о том, что началась реставрация здания Нарзанной галереи. По данным сайта госзакупок, стоимость работ составит около 145 млн рублей, финансирование будет идти из федерального бюджета.

Нарзанная галерея была создана по проекту английского архитектора Самуила Уптона, ее строительство началось в 1848 году и продолжалось около 10 лет. Сейчас галерея является памятником архитектуры федерального значения. В последний раз ремонт в здании проводился в конце 70-х годов прошлого века, с тех пор обветшали фасад, крыша, внутренняя отделка.