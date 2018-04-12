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Общество желтых ведерок устроит «Головомойку» в Музеоне 14 апреля
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Общество желтых ведерок устроит «Головомойку» в Музеоне 14 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники парка Горького приглашают горожан на субботник в парк искусств «Музеон», мероприятие пройдет 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы парка.
Как и в прошлом году, акцию «Головомойка» проводит Общество желтых ведерок — открытый клуб борцов за чистоту искусства, существующий на базе парка Горького. Миссия общества — расчистить парк от зимней серости и освободить дорогу весне.
«Вступить в общество может каждый — достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение, получив необходимый инвентарь: губку, ведро, моющее средство, перчатки, фартук и отличительный знак участника. Как правильно мыть и насколько интенсивно тереть памятники, расскажет главный хранитель музейных предметов парка Эдуард Фомченко», — говорится в сообщении.
Для тех, кто хочет знать все тайны Музеона и его скульптур, историки парка проведут экскурсию «Правдивые истории Аллеи вождей». Встреча пройдет 14 апреля в 10:00 на площади около входа в Музеон со стороны Мароновского переулка. Начало экскурсии — в 11:00.
Парк искусств Музеон — крупнейший в России музей скульптур под открытым небом. Сегодня в коллекции Музеона около 1 тысячи работ. Среди самых известных скульптур — памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича, композиция «Требуем мира!» Веры Мухиной, серия бюстов Ленина и Сталина. В 2015 году Музеон вошел в состав парка Горького.
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