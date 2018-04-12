Общество желтых ведерок устроит «Головомойку» в Музеоне 14 апреля

Сотрудники парка Горького приглашают горожан на субботник в парк искусств «Музеон», мероприятие пройдет 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Как и в прошлом году, акцию «Головомойка» проводит Общество желтых ведерок — открытый клуб борцов за чистоту искусства, существующий на базе парка Горького. Миссия общества — расчистить парк от зимней серости и освободить дорогу весне.

«Вступить в общество может каждый — достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение, получив необходимый инвентарь: губку, ведро, моющее средство, перчатки, фартук и отличительный знак участника. Как правильно мыть и насколько интенсивно тереть памятники, расскажет главный хранитель музейных предметов парка Эдуард Фомченко», — говорится в сообщении.

Для тех, кто хочет знать все тайны Музеона и его скульптур, историки парка проведут экскурсию «Правдивые истории Аллеи вождей». Встреча пройдет 14 апреля в 10:00 на площади около входа в Музеон со стороны Мароновского переулка. Начало экскурсии — в 11:00.